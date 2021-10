„Toto nie je dokonalý zločin. S kyselinou je hneď niekoľko problémov, lebo nie je ľahké zadovážiť si ju nenápadne, nerozpustí sa v nej všetko a potom ako sa kyseliny zbaviť, do kanalizácie sa vyliať nedá,“ vymenúva Snopko s tým, že kyselina je na Slovensku raritná. Používali ju len takzvaní kyselinári, ale aj ich obete sa časom našli.

Plomby a plasty kyselina nerozpustí

V prípade Andrey zo zaistených stôp zo suda, ktorý obsahoval kyselinu sírovú, sa podarilo zaistiť stopy, ktoré pripomínali fotokompozity využívané ako biele plomby. Znalecké skúmanie podľa neho potvrdilo, že išlo o zubné výplne, ktoré mali byť zo zubov uvoľnené chemickou deštrukciou. Nájdené stopy porovnali tiež s údajmi zo zdravotnej dokumentácie Andrey.

„Kyselina nerozpustí všetko, to sa potvrdilo aj v tomto prípade. Dnes sa dá pekne skúmať aj jediný vlas, zub či kvapka krvi a na základe toho dokázať, o koho išlo,“ povedal Matej Snopko.

Kapustnica zo zabitého manžela

„Spomínam si na jeden ešte raritnejší prípad zlikvidovania mŕtvoly, keď jedna pani na Východnom Slovensku zavraždeného manžela uvarila v kapustnici a ponúkala susedom“ dodal.

„Za socializmu bol známy tiež prípad, keď vrah hodil telo svojej obete do vysokej pece a aj tak to prasklo,“ spomína kriminalista s tým, že skôr či neskôr sa väčšina prípadov vyšetrí a vrah je odhalený.

Kto je Matej Snopko K polícii nastúpil v roku 1983. Najskôr pôsobil na policajnej škole, potom sa venoval ochrane objektov ústavných činiteľov. Na krajskej kriminálke v Bratislave začínal na oddelení násilných trestných činov, neskôr bol na oddelení dlhodobo neobjasnených závažných trestných činov. Najradšej spomína na prácu na oddelení profilovania páchateľa

„Dokonalosť zločinu je závislá od výkonnosti polície,“ hovorí Snopko. „Keď majú policajti čas venovať sa svojej práci a nemusia vypĺňať tabuľky a iné papiere, je miera úspešnosti vyššia,“ hovorí bývalý kriminalista s tým že niekedy zohráva dôležitú úlohu v odhalení vraha aj šťastie vyšetrovateľa či nešťastie páchateľa.

Kto raz zabije, prestáva byť pánom situácie

„To druhé sa stalo v prípade muža, ktorý zabil manželku, zabalil ju do koberca a o tretej ráno išiel koberec s mŕtvolou vyniesť von. Mal však smolu, že jeho suseda mala cukrovku, a tak sa išla v noci napiť a keďže milovala sneh, pozerala sa chvílu z okna, ako pekne sneží. No a pri tom zbadala, že pán doktor pchá do auta koberec, z ktorého trčali nohy,“ popisuje Snopko naozaj kuriózny prípad.

„Moja teória je, že keď raz niekto zavraždí človeka, spustí beh vecí a okolností, kedy už nie je pánom situácie, lebo nemôže predvídať a ovládať, čo sa stane. Môže sa len čakať, čo príde a na to musí reagovať, čo sa mu často stáva osudným,“ dodáva Snopko, ktorý s kolegom Pavlom Labáthom riešil napríklad aj prípad najväčšieho sériového vraha v histórii Slovenska Ondreja Riga.

Záhadou pre kriminalistov aj verejnosť však stále zostáva prípad zmiznutého novinára Paľa Rýpala.

Stratený novinár: Napriek nedokončenej práci v apríli 2008 Paľo Rýpal zmizol. Zdroj: Archív

Niektorí ukrývajú mŕtvoly vo svojej blízkosti

Zaujímavý bol podľa neho z tohto pohľadu aj takzvaný vraždiaci klaun John Wayne Gacy, ktorý mal na svojom konte 33 vrážd. Na uliciach a v baroch homosexuálov vyhľadával príležitostné známosti, ktoré potom odviezol do svojho prepychového domu na severe Chicaga. Tam ich v pivnici mučil, týral, sexuálne zneužíval a nakoniec vždy zavraždil.

Obete vraždiaceho klauna. Zdroj: Wikipédia

Telá zahrabával neďaleko domu alebo ich jednoducho hádzal do neďalekej rieky. Jeho poslednou obeťou sa stal 15-ročný Robert Piest, ktorého mŕtve telo schovával v dome asi týždeň, pretože polícia mu už bola na stope. Nakoniec ho sledovali 24 hodín, prehliadli mu celý dom, ale nenašli žiadne dôkazy zločinov.

Usvedčilo ho prasknuté potrubie

Policajtom ho nakoniec pomohla usvedčiť náhoda. V dome prasklo vodovodné potrubie a valiaca sa voda začala odnášať zem z dvora, kde Gacy zahrabával svoje obete. Polícia tu nakoniec našla vyše dvadsať mŕtvych tiel, ďalšie boli v okolitých lesoch a riekach.