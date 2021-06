Všetci zdravotníci, ktorí v tomto období pracovali na Covid oddeleniach po celom Slovensku prežívali najťažšie chvíle vo svojej kariére. Na to, že to tak bolo vplývali viaceré faktory. Jedným z nich bol obrovský nápor pacientov, z ktorých takmer každý jeden bol pri prijatí vo veľmi zlom stave.

„Mnohí prišli neskoro a do pár hodín zomierali. Bez ohľadu na to, akí boli starí a na koľké ochorenia sa dovtedy liečili. Videli sme trpieť pacientov, ktorým sa ťažko dýchalo ale do poslednej chvíle odmietali napojenie na ventilátor, pretože sa báli, že sa po uspatí už nezobudia,“ opisuje lekár Kulkovský situácie, ktoré zažil, keď bola pandémia na vrchole.

Zdravotníci vydržali nemožné

„Ich pohľady plné beznádeje sa vám hlboko vryjú do pamäte. Aj keď sme vedeli o ich zlej prognóze, nemohli sme im zobrať nádej. Pri lôžku našich pacientov sme boli silní, ventil v podobe plaču a smútku prichádzal často až doma. Byť silný a dodávať nádej aj v beznádeji, nenechať na sebe vidieť bezmocnosť, sa dá bez trvalých následkov na psychickom zdraví možno pár dní, zdravotníci to ale robia už rok,“ upozorňil.

Vo svojich blogoch Kulkovský trefne poukazuje na to čo nefunguje. „Niektorí ma podporujú a niektorým leziem na nervy, čo je prirodzené. Zabávam sa predovšetkým na typických ľudských reakciách. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ľudia neveria tomu, že niekto môže niečo robiť nezištne. Či veria mne, je mi úprimne jedno. Za to, čo robím nemám žiadny osobný osoh, iba starosti a zodpovednosť. Robím to na úkor vlastného voľného času a rodiny. Časť ľudí si však myslí, že ma niekto za písanie platí. Nuž nie, neplatí,“ smeje sa.

Pýtali sme sa ho, či by nechcel niektoré veci v štáte riadiť. „Niektorí v mojej aktivite naozaj vidia vysoké politické ambície a snahu zviditeľňovať sa. Nuž, keby to tak bolo, mnohé veci by som robil inak. Odmietol som množstvo výstupov pre televízie, vrátane priamych vstupov do večerných správ, mediálny záujem mi skôr prekáža. Väčšina článkov v printových alebo internetových médiách vzniká na podklade mojich blogov,“ hovorí s tým, že rešpektovanie jeho názorov ho teší, čo sa však politiky týka, tvrdí, že nie je preňho. „Moje miesto je tu, v Jasenici a v Považskej Bystrici,“ dodal.

Prečo?

„Vnímajúc dianie v takzvanej vysokej politike, buď by som sa tam s niekým pobil, rozplakal sa alebo ušiel. Musí byť frustrujúce, keď musíte pre vyššie ciele často ísť aj proti vlastnému svedomiu a denne riešiť kompromisy, z ktorých mnohé sú ďaleko za čiarou toho, čo ľudsky dokážete tolerovať,“ zamýšľa sa.

„Vážim si svoju nezávislosť, názorovú aj osobnostnú a nehodlám sa jej vzdať. Do budúcna však nevylučujem, že by som pôsobil ako nezávislý v regionálnej politike. Tu sa totiž môžete priamo a viditeľne podieľať na zlepšovaní životných podmienok pre ľudí okolo vás, ľudí, ktorí majú svoje tváre,“ vysvetlil.

Hlavné poučenie z doterajšej pandémie

Podľa Milana Kulkovského by mnohé veci dopadli lepšie, keby spoločnosť verila odborníkom. „Často sa žiaľ stávalo, že autoritu týchto ľudí podkopávali aj samotní politici, reakcia obyčajných ľudí potom nemohla byť iná. Prečo by mali veriť niekomu, komu neverí premiér? Mali by sme teda veriť ľuďom, ktorí nám chcú pomôcť,“ zdôrazňuje s tým, že by sme mali rešpektovať pravidlá, byť zodpovední, súdržní a solidárni.

Kedy príde tretia vlna?

„Som si istý, že príde.Najneskôr na jeseň. Bude to prirodzený vývoj sledujúci uvoľnenie opatrení a zvýšenie cezhraničnej mobility. Mala by byť ale oveľa miernejšia než druhá vďaka ochote väčšiny dať sa zaočkovať a vďaka tomu, že mnohí Covid-19 dovtedy prekonajú. Podľa môjho názoru bude tretia vlna charakterizovaná nízkym priemerným vekom nakazených a obetí.

