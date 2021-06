Čitateľka Anka sa nám posťažovala, že sa vybrala cez víkend do bratislavskej zoo, kde bol až doteraz aj DinoPark. O jeho zrušení ju na vrátnici neinformovali a ani na stránke zoo to nenašla, tak v rodine nastal povyk, keď až vnútri deti zistili, že k dinosaurom ísť nemôžu.

Čo sa vlastne stalo? „DinoPark sme už od marca vyzývali na ukončenie prevádzky. V sobotu však zavreli bez toho, aby nám to oznámili. Trvalo nám približne 1 hodinu 15 minút, než sme sa to dozvedeli a postavili pred vchod do ZOO tabuľu s nápisom: Vstupné je len do ZOO, DinoPark je zatvorený,“ vysvetlila nám aktuálnu situáciu riaditeľka bratislavskej zoologickej záhrady Júlia Hanuliaková.

„Naši pracovníci pri pokladni boli inštruovaní, aby každému návštevníkovi kupujúcemu si lístok do ZOO toto zopakovali. Čize ak vaša čitateľka prišla v sobotu do ZOO medzi 9:00 a 10:15, informovaná pravdepodobne nebola,“ dodala riaditeľka s tým, že po 10:15 už všetci návštevníci túto informáciu pri vstupe do zoo dostali a na webstranke zoo nie je uvedený DinoPark ako súčasť Zoologockej záhrady, preto o ňom neinformovali. Takisto lístky sa predávajú len do zoo.

„Je nám ľúto, že sú návštevníci ZOO zaťahovaní do konfliktu s naším obchodným partnerom. Tešíme sa na každú ich návštevu a pripravujeme pre nich viaceré prekvapenia a zlepšenia,“ hovorí riaditeľka ZOO.

Podľa našich informácií vedenie ZOO na čele s riaditeľkou Júliou Hanuliakovou odstúpilo od zmluvy so spoločnosťou WM, ktorá prevádzkuje DinoPark, no spoločnosť považuje zrušenie zmluvy za neplatné, lebo zmluva je uzatvorená na dobu určitú, na obdobie rokov 2014 - 2023.

„DinoPark považuje zmluvu za stále platnou a prospešnú pre ZOO i návštevníkov. Dlho sme sa snažili sa dohodnúť, ale v sobotu sme naozaj už museli zavrieť. Z tohto dôvodu bola podaná žaloba na neplatnosť výpovede i o náhradu vzniknutej škody,“ povedal nám Jiři Machálek zo spoločnosti West Media, ktorá dinosauriu atrakciu prevádzkuje.

Do skončenia súdu by podľa neho mali zostať dinosaury na mieste, ale pre návštevníkov budú neprístupné.

Zoo Bratislava však už oznámila, že v dohľadnej dobe vyhlási výber atrakcie, ktorá nahradí doterajší DinoPark. „Dinosaury sú populárnou zaujímavosťou pre deti aj dospelých, majú svoje miesto v histórii prírodného sveta, a preto je nám ľúto, že doterajšiu výstavu sme museli ukončiť. Zmluva s prevádzkovateľom DinoParku však vykazovala vážne právne nedostatky a bola dlhodobo maximálne nevýhodná pre ZOO,“ uviedla za ZOO Monika Ďurkovičová.

„Treba na rovinu povedať, že aj keď išlo o sochy a nie živé zvieratá, dinosaury boli bez pochýb veľmi populárnou atrakciou pre tisícky detí a nikto z nás sa neteší z toho, že od soboty sa nemôžu malé Bratislavčanky a Bratislavčania túlať medzi dinosaurami. Zámer ZOO Bratislava ani mesta určite nie je “vyhnať” dinosaurov z bratislavskej zoologickej záhrady,“ povedal ku kauze primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že dinosaury túto sezónu v bratislavskej ZOO dostupné nebudú.

„Je dôležité vysvetliť, prečo bolo nutné spoluprácu s prevádzkovateľom DinoParku ukončiť a úprimne ma mrzia nepravdivé a zavádzajúce informácie o fungovaní a ukončení tohto vzťahu, ktoré sa začali šíriť,“ napísal primátor na sociálnej sieti a vysvetlil aj nevýhodnosť problémovej zmluvy.

Od roku 2003, kedy vznikol DinoPark, vyplatila podľa neho ZOO Bratislava prevádzkovateľovi 5 151 254 eur ako podiel zo vstupného. ZOO musela platiť prevádzkovateľovi až 30%-ný podiel z celkového vstupného, dokonca aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol DinoPark zatvorený. Počas prvých 10 rokov síce prevádzkovateľ zaplatil dokopy 132 776 za nájom pozemkov, v roku 2013 bola ale uzatvorená nová zmluva, v ktorej sa nájom pozemkov už nespomínal. Od roku 2014 tak ZOO zaplatila prevádzkovateľovi viac ako 2 milióny eur a prevádzkovateľ neplatil ani za užívanie pozemkov, ani za služby, ktoré ZOO Bratislava v zmysle zmluvy poskytovala a ani za budovy. Z týchto prevádzok pritom všetky zisky plynuli prevádzkovateľovi výstavy. Zjednodušene povedané, ziskové aktivity DinoParku boli podporované ZOO Bratislava sumami, ktoré z hľadiska rozpočtu ZOO boli zásadné, a to napriek tomu, že DinoPark na tieto ziskové aktivity využíval rozsiahle územie a nehnuteľnosti ZOO, pričom za toto užívanie neplatil.

„Fakt, že minulé vedenie takúto spoluprácu podpísalo a dlhé roky ju tolerovalo, nemení nič na právnom stave, ktorý bol natoľko závadný a neudržateľný, že ak sa súčasné vedenie chcelo vyhnúť problémom, muselo bezodkladne konať. Najsmutnejšie na celej veci je, že kým sa nezrealizuje nová atrakcia podobného charakteru, v bratislavskej ZOO nebudú pre návštevníkov k dispozícii dinosaury,“ uzavrel Vallo.