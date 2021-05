V Bratislave vysadili ďalšie stromy, ale nie hocijaké: Aha, čo kvôli nim museli spraviť!

Trnavské mýto bude už čoskoro pripravené na vzrastlé platany. Iba pred pád dňami to napísal primátor Bratislavy na sociálnej sieti a dnes sa už sadilo. Neobišlo sa to bez problémov, pri výkope jám totiž narazili na potrubie, o ktorom nevedeli. Pozrite sa, ako to vyriešili.