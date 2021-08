Dnes je to presne 35 rokov, čo v Petržalke po napadnutí svorkou policajných vlčiakov zomrel 18-ročný mladík Hartmut Tautz. Smutné výročie si Bratislavčania pripomenuli originálnym návratom do čias minulých.

Oficiálna verejná pietna spomienka bola dnes pri pamätníku, ktorý nechala župa osadiť pred piatimi rokmi. Hartmut nebol jediný. Doteraz bolo zdokumentovaných 42 obetí slovenského úseku železnej opony.

„Hartmut je prvá obeť Železnej opony, ktorá bola plne rehabilitovaná. Vinníci už adekvátny trest nedostanú, ale aj samotnú rehabilitáciu pokladám za veľkú vec,” povedal predseda BSK Juraj Droba. Pietnej spomienky sa zúčastnila aj vedúca Oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová a vicežupan Mikuláš Krippel.

Originálna spomienka

Mladí Bratislavčania, ktorí sa venujú geocachingu, si toto výročie pripomenuli veľmi originálne. Usporiadali hru, v ktorej sa vrátili do socialistickej minulosti, ktorú väčšina z nich na vlastnej koži nezažila.

V nedeľu o 17:07 hod. neďaleko pamätníka Hartmuta Tautza na Kopčianskej ulici v Petržalke spustili geocachingovú hru s názvom Hartmut Tautz Memorial.

Všetci hráči sa vrátili v čase do roku 1986 a sprostredkovane si vyskúšali absurditu vtedajšieho režimu. Hra načrtla cestu a príbeh mladého chlapca, ktorý chcel žiť slobodnejšie. Hráči sa stretli s množstvom postáv a zažili situácie bežné pre tú dobu, no dnes už len ťažko predstaviteľné.

Do hry sa môžete zapojiť aj teraz. Je k dispozícii pre mobilné telefóny so systémom iOS pod názvom ‎Wherigo® a so systémom Android pod názvom WhereYouGo.

Možno tadiaľ chodievate...

Na konci Kopčianskej ulice v Bratislave neďaleko slovensko-rakúskej hranice stojí nenápadný pamätník, pripomínajúci doslova zverský zločin totality. V poli, asi 450 metrov od pamätníka, 8. augusta 1986 napadla útočná svorka pohraničiarskych psov mladučkého hudobníka Hartmuta Tautza, ktorý sa chcel dostať do Rakúska.

