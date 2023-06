Všetko ide hore! Hlavné mesto Bratislava zvyšuje viaceré dane a poplatky. Magistrát to zdôvodňuje nekončiacimi sa krízami, ktoré trápia celú spoločnosť, a stratou financií od štátu, ktorá zasiahla samosprávy. Z vyšších daní a poplatkov získa mesto 3,7 miliardy eur na potrebné služby a infraštruktúru. Lenže ľudí zdražovanie pobúrilo...

Najviac protestujú proti zvýšeniu cestovného v MHD. Doteraz nevedia odpustiť primátorovi Matúšovi Vallovi, že v roku 2021 zrušil najobľúbenejší a najviac využívaný 15-minútový lístok. A teraz zdražuje i ostatné lístky. Vyššie budú aj iné poplatky. „Pre samosprávu nie je príjemné zvyšovať poplatky. Rozhodnutia vlády, ktorými vybrali z rozpočtov samospráv obrovské zdroje, však inú možnosť obciam a mestám nedávajú," vyhlásil Vallo.

Cestovné na MHD

Od 1. júla stúpnu ceny lístkov na MHD o 20 %. Zdraženie sa dotkne aj predplatených lístkov na dlhšie obdobie, tzv. električeniek. Ľudia, ktorých sme oslovili, sa zhodli, že lístky už teraz stoja veľa a nie každý na to má.

Zmena cien lístkov na MHD

druh lístka cena v roku 2022 cena od 1. 7. 2023

30-minútový 0,90 € 1,10 €

60-minútový 3 zóny 1,30 € 1,60 €

90 dní 80 € 96 €

365 dní 199 € 239 €

Od júla budú drahšie cestovné lístky, ale aj vyššie pokuty!

V bratislavskej MHD stúpne od 1. júla aj výška pokút. Za jazdu bez platného lístka zaplatíte viac v rámci celého Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde okrem Dopravného podniku Bratislava (DPB) pôsobia dopravcovia Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko.

Základná pokuta aj s cestovným bude od júla 111,10 eura (doteraz bola 89,90 eura). Znížená sadzba pri platbe priamo na mieste a do desiatich pracovných dní, bude spolu s cestovným 81,10 eura. Teraz je to pri platbe do 20. pracovného dňa 69,90 eura a pri platbe na mieste kontroly 49,90 eura.

