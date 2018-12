Do vestníku Úradu pre verejné obstarávanie odoslalo mesto oznámenie o zákazke na verejné osvetlenie. Informoval o tom primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Zverejnia všetko

Otázka verejného osvetlenia v Bratislave sa stala kauzou. Magistrát však v prípade súťaže, podľa slov primátora, zverejní všetko, čo sa bude dať zverejniť.

Stále ale nie je jasné, aká bude suma zákazky a na koľko bude rokov. Ako ďalej dodal, všetko ostatné oznámia po tom, ako podmienky zverejnia vo vestníku.

Dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby verejného osvetlenia, ktorú malo mesto so spoločnosťou Siemens, vypršala koncom minulého roka.

Siemens bude na základe Zmluvy o úrovni poskytovania služieb dodávateľom osvetlenia až do chvíle, keď vyberú novú spoločnosť.

Nespokojní starostovia

„Tretina svetelných bodov je v havarijnej prevádzke, hrdzavé stĺpy ohrozujú bezpečnosť občanov, mesto sa nedostatočne stará o údržbu. Pílenie a odstraňovanie stĺpov verejného osvetlenia je bez náhrady a mesto je nečinné pri preberaní osvetlenia do svojej správy," uviedol starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Ďalej tiež dodal, že výsledkom sú neosvetlené úseky ulíc a aj ohrozená bezpečnosť obyvateľov. So stavom osvetlenia a s verejnou súťažou sú však nespokojní viacerí starostovia mestských častí.

„Lampy postupne nenápadne ubúdajú a mnohé priestory vo vnútri sídliska sú tmavé a ľudia sa tam necítia bezpečne," povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Ku kritike sa pripojil aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič, ktorý uviedol, že v Dúbravke chýba približne osem až desať lámp, ktoré zrezali.

„Magistrát nám poslal zoznam jednej tretiny lámp, ktoré opravia, je to však stále málo. Veľký problém je aj to, že sú ulice, kde chýbajú lampy za sebou,“ dodal.

Ozval sa aj poslanec Gábor Grendel. Podľa neho je zabezpečenie verejného osvetlenia najlukratívnejším verejným obstarávaním v Bratislave s celkovou hodnotou okolo 40 miliónov eur.

„Preto si táto oblasť zaslúži transparentné verejné obstarávanie. Kroky primátora však naznačujú, že víťaz je dopredu jasný," povedal minulý týždeň a pre nezverejnený audit stavu osvetlenia podal žalobu na súd.

Anketa

Ste spokojní s osvetlením na vašej ulici?

Najradšej by som sa presťahoval, osvetlenie ma ruší 19% Každú chvíľu niečo nesvieti 14% Niekde nevidím na cestu a inde svieti do okien 29% S osvetlením som úplne spokojný 19% Neriešim to 19%Celkový počet hlasujúcich: 21

Koľko platí hlavné mesto za osvetlenie?

Verejné osvetlenie sa skladá zo svetelného zdroja, nosného zariadenia a rozvodu. Prevádzkovateľom osvetlenia je firma, ktorá na základe zmluvy s mestom prevádzkuje osvetlenie Bratislavy.

Za technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedajú vlastník, správca a prevádzkovateľ.

Hlavné mesto SR Bratislava vlastní sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Postupnú výmenu potrebuje približne 13-tisíc stĺpov. Osvetlenie v Bratislave stojí hlavné mesto približne šesť miliónov eur ročne.