"Kochovu záhradu vnímam ako legendárne miesto, ktoré však bolo roky pod zámkom a bez riadnej údržby. Teším sa, že sa nám po dlhých rokovaniach s rezortom vnútra podarilo dospieť k dohode a Kochova záhrada sa začiatkom budúceho roka stane majetkom mesta," priblížil bratislavský primátor Matúš Vallo.

Keďže je táto záhrada národnou kultúrnou pamiatkou, bude jej obnova koordinovaná s pamiatkarmi a v lokalite tiež prebehnú dendrologické výskumy územia. Primátor avizuje adekvátnu starostlivosť a jej otvorenie pre ľudí. "Tím z Metropolitného inštitútu Bratislavy ju začlení do projektu Živých miest."

Kochova záhrada vznikla v rokoch 1932 až 1935 ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok.

Jeho podobu navrhli architekti Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc, vlastnú výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák. Vďaka špecifickej mikroklíme sa tu darilo aj cudzokrajným stálozeleným drevinám.

V posledných rokoch však záhrada chátrala a realizovali sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád a aktivít, ktorých iniciátorom bola nezisková organizácia Národný trust.

"Tento areál má svojho architekta, ktorý navrhne to, ako zmenou Kochova záhrada prejde," tvrdí Vallo, podľa ktorého do Starého mesta pribudne nový park, aj napriek tomu, že Kochova záhrada je v Bratislave už desiatky rokov. "Bude to nový park, ktorý bude otvorený pre verejnosť."

"Okrem Kochovej záhrady získa Bratislava aj ďalšie pozemky pod stavbou a v priľahlom okolí mestskej plavárne Pasienky. Majetkovoprávnym usporiadaním sa má otvoriť cesta na získanie financií na rekonštrukciu plavárne a jej areálu," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Rezort vnútra v rámci majetkovoprávneho vyrovnania získal objekty najmä v mestskej časti Petržalka. Ide o budovy, ktoré už aj v súčasnosti užíva a má tam umiestnené svoje útvary. Hodnoty jednotlivých objektov určil znalecký posudok, zámenou získajú obe strany nehnuteľnosti v približne rovnakej hodnote.