„V prvom rade chcem povedať, že mám dve deti, dcéry, medzi ktorými je desať rokov rozdiel. Jedna sa narodila v roku 1963, druhá v roku 1973. Mám šesť vnúčat. Prvá dcéra má štyri deti, druhá dve. Keby sme mali byť rodina celkovo, ako to malo byť, bolo by nás doma osem. Chcem tým povedať, že v tom desaťročnom čase som bola štyrikrát gravidná,“ povedala Božidara Turzonovová pre dennikstandard.sk.

S čitateĺmi sa úprimne podelila o životné fakty súvisiace so súčasnou diskusiou o potratoch.

„Po prvom pôrode som mala zakázané otehotnieť. Príbuzní môjho manžela boli lekári, mala som ťažkú operáciu, išlo o vec, na ktorú sa kedysi zomieralo. Pred tehotenstvom som bola veľmi útla, po pôrode mi neodišla placenta, vtedy prichádzala otrava krvi a smrť. Dieťa sa narodilo, matka zomrela, tak tomu v minulosti často v tých prípadoch bývalo. Aj moja operácia bola náročná, niekoľko dní do mňa infúziou tiekla krv,“ spomína.

Nepodarilo sa však to, čo od nej žiadali lekári, dvakrát otehotnela. Nasledovala interrupcia. „Tretíkrát, to si veľmi dobre pamätám, som už musela ísť pred komisiu. Bol to pre mňa trápny pocit, navyše predseda komisie bol otec môjho spolužiaka, musela som im zdôvodniť, že to bolo pre prácu,“ popisuje nepríjemnú skúsenosť.

„Bolo to v Národnom divadle, závodný výbor, bol to vôbec čas komisií, zvlášť kádrových komisií. Čas totality. Bola som čerstvá členka Národného divadla, pred komisiou som musela čeliť otázke, ako som si dovolila zatajiť graviditu, ako keby išlo o telesnú chybu. Vtedajší šéf činohry Ladislav Chudík sa veľmi rozčúlil, urobil veľký cirkus a náležite „zjazdil“ dotyčnú súdružku,“ dodala.

Neskôr, keď jej staršia dcéra začala chodiť do školy, otehotnela znovu. „Vtedy sme si s Jožkom, mojím manželom, povedali fajn, čakáme dieťa a boli sme tomu veľmi radi. V tých časoch neexistovali žiadne soná ani ultrazvuky. Po jednom predstavení som však zistila, že mám problém, utekala som do nemocnice, kde si ma na čas nechali. Môj 48-hodinový pobyt v nemocnici sa skončil veľmi nešťastne,“ vysvetľuje hrečka s tým, že jednou z príčin bolo ťažké predstavenie v divadle.

„Ale myslím si, že ten hlavný dôvod bol šok, ktorý som zažila v nemocničnej izbe. Vedľa mňa ležala pani, ktorá potratila. V noci prišli strašné bolesti, musela som ísť do sály, kde som potratila aj ja. Bola som v piatom mesiaci. Bol to syn. Zrútila som sa, brala som to ako trest,“ popisuje herečka ďalšiu životnú ranu.

Desať rokov po prvom dieťati Božidara Turzonovová znovu otehotnela. „Opäť sa hralo predstavenie, pamätám si, hrali sme Cid Pierra Corneillea. A opäť som musela utekať do nemocnice na Šulekovu s úmyslom neodísť bez toho, kým nebudem mať totálnu istotu. Dostala som plegomazín, taký „oblbovák“, a mesiac som tam ležala. Také boli moje životné skúsenosti,“ dodáva Božidara Turzonovová s tým, že tému potratu a smrti zažila aj ako herečka, napríklad v inscenácii Stefana Zweiga Amok v hre zomiera.

„Spomínam si, že som kedysi tiež dabovala diela s touto témou. Prosto, žila som s ňou celú mladosť. Veľmi intenzívne. Možno 80 percent mojich životných skúseností pochádzalo z virtuálnej reality, či už v divadle alebo na plátne, ale téma potratu nie je ten prípad, to som prežila a viem, čo to znamená,“ zdôraznila herečka.