Aké by to boli sviatky bez vianočného stromčeka? Podľa prieskumu až 70 percent Európanov uprednostňuje voňavý živý stromček. Ktoré uprednostňujú Slováci a aké sú ceny, sme zisťovali v Bratislave, Košiciach a Banskej Štiavnici.

V hlavnom meste je problém nájsť iný stromček ako jedličku, tie tvoria väčšinu ponuky živých stromčekov, lebo je o ne najväčší záujem. Pochádzajú zo Slovenska, z Česka, Maďarska aj Dánska. Predávať sa budú až do 23. decembra.

Nájdete ich vo všetkých veľkostiach, ale najžiadanejšie sú podľa predajcov stromčeky od 150 centimetrov do dvoch metrov.

TOP sú jedličky

Borovice a smreky by mali byť v Bratislave na 11 predajných miestach, ale niekde sú už vypredané, lebo sú v menšine.

Na parkovisku pri Klientskom centre nájdete normandské jedličky. „Sú to stromy z Dánska, pestované na tento účel a predávame viac kategórií, od štandardu cez strednú po A triedu, podľa hustoty,“ informoval nás predajca Milan s tým, že keď si vyberiete stromček, spraví čerstvý rez a pridá výživu, ktorú treba dať do vody. Potom vraj stromček vydrží do polovice januára.

Ceny sú od 20 po 45 eur za meter. Ale sú aj kategórie podľa výšky za 34, 44 a 54 eur. Tí, ktorí si stromčeky vešajú a manželia s odrastenými deťmi vraj hľadajú najviac malé stromčeky.

Pri výpadovke z Bratislavy smerom na Senec sme objavili maďarské jedličky od 25 eur za menšie kusy do 150 centimetrov. Tie nad 1,5 metra vás vyjdú na 35 eur. Čečinu ponúkajú za 2,50 a imelo za 1,50 eura a môžete si tu kúpiť aj sviečky, svietniky či vence, ale napríklad aj jablká a med na vianočný stôl.

CENY STROMČEKOV V BRATISLAVE

Jedlička (150 cm) ..... 35 - 54 €

Borovica (150 cm) .... 35 €

Smrek (150 cm) ... 24,90 €

