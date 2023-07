Keď idem večer do mesta, musím si vziať občiansky? A čo keď šoférujem, nestačila by mi len fotka vodičáku? Ako je to, keď idem do zahraničia s malým dieťaťom? Mnohí v tom majú chaos. Prečítajte si, ktorý doklad musíte mať kedy pri sebe.

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz nemusíte mať na Slovensku pri sebe, musíte ho však mať vydaný. Zdroj: TASR

Slováci svoju prvú "občianku" dostávajú, keď dosiahnu 15 rokov. Mnohí sa na tento moment tešia, dostanú predsa svoje úplne prvé doklady. Zo zákona ho pri sebe nosiť nemusíte. Pozor, napriek tomu sa však, pri prípadnej kontrole musíte vedieť legitimovať. Robí sa to napríklad rodným číslom. V zákone totižto nie je definované, že občan musí mať občiansky preukaz so sebou, musí ho mať iba vydaný. V prípade, že ste ho stratili, musíte mať pri sebe doklad o strate. Pozor, trochu inak je to v prípade cesty do zahraničia, hoci iba za hranice a v rámci Schengenu. Vtedy občiansky musíte mať v každom prípade so sebou!