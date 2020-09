Pozitívne testovaný bol jeden zo žiakov štvrtého ročníka. Celá trieda vrátane učiteľov, ktorí prišli so žiakmi do kontaktu, sú do pondelka (28. 9.) v preventívnej karanténe. "Všetky ostatné školy a škôlky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, fungujú v tejto chvíli bez obmedzení. Riaditelia intenzívne komunikujú z regionálnym úradom verejného zdravotníctva a postupujú podľa manuálu ministerstva školstva," ubezpečuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.

Stále podľa neho platí pravidlo, že ak je v škole jeden prípad podozrenia alebo jeden pozitívne testovaný žiak, rodič či učiteľ, škola sa nemusí zatvoriť, sprísňujú sa však prevádzkové opatrenia. Starosta však opätovne apeluje na zodpovednosť a dodržiavanie základných pravidiel, teda nosenie rúška, udržiavanie bezpečného odstupu a umývanie rúk.