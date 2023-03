Mesto Bratislava získalo eurofondy na predĺženie električkovej trate v Petržalke, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Ministerstvo dopravy s ním vo štvrtok podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok. Potvrdil to dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v livestreame rezortu dopravy na sociálnej sieti.

"Je to jasný signál pre zhotoviteľa, je to jasný signál pre subdodávateľov, že práce na tomto projekte už majú finančné krytie. Teraz je finančné krytie podpísané v zmluve. To je veľmi dôležité," skonštatoval Doležal.

Podľa ministra má ísť o sumu v objeme viac ako 81 miliónov eur. Hlavné mesto už v samotnej žiadosti avizovalo fázovanie, čo znamená, že z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra by sa malo vyfinancovať rádovo 70 percent, zvyšná suma bude financovaná z nového operačného programu.

Po podpísaní zmluvy je ďalší postup podľa neho už na hlavnom meste a investorovi. "Verím, že všetky termíny budú platiť a že aj signál garantovaného financovania situáciu trocha upokojí. A že sa električka dostavia čo najskôr," odkázal Doležal.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Práce boli v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Primátor Bratislavy Matúš Vallo nedávno potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024.

Mesto zároveň nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác. Revidovaný harmonogram nie je stále známy, vedenie hlavného mesta ho avizovalo už vlani v septembri.