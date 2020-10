Obnovená bude premávka električiek v úseku Chatam Sófer – Pri kríži a zároveň všetky električkové linky v sieti budú v rannej špičke premávať častejšie. Doprava na Dlhé diely bude zabezpečená z nového integrovaného prestupného uzla Riviéra.

Linka 4 bude predĺžená od tunela do Dúbravky, linka 9 bude jazdiť na Kútiky. Interval oboch liniek bude 4 minúty v rannej špičke, 5 minút v ostatných obdobiach dňa, 7 až 8 minút cez víkend. Pre Karlovu Ves to znamená príchod električky každé 2 minúty a zvýšenie kapacity oproti stavu pred začatím modernizácie električkovej trate. Všetky električky na linkách 4 a 9 budú v pracovných dňoch veľkokapacitné a naviac je mimo špičky a cez víkend zabezpečených až do dvakrát viac spojov na nábrežie a Šafárikovo námestie ako bolo v minulosti. Medzi Karlovou Vsou (Kútiky) a nábrežím (Most SNP) sa skráti jazdná doba zo 16 minút na 14 minút.

Na snímke je situácia počas núdzového stavu v Bratislavskej MHD. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Dúbravka bude okrem častejšieho spojenia na nábrežie profitovať aj z pravidelnejšieho intervalu električiek než to bolo pred modernizáciou. Z Dúbravky pôjde električka každé 4 minúty v rannej špičke (pred modernizáciou čakali cestujúci niekedy až 6 minút), resp. každých 5 minút v čase medzi špičkami počas pracovných dní. Linka 5 bude nahradená dvakrát častejšie jazdiacou linkou 4, ktorou je možné dostať sa do dôležitého uzla Trnavské mýto a taktiež prestúpiť na linku 3 do Rače na zastávke Mariánska. Spojenie Dúbravky s uzlom Kapucínska-Zochova je možné naďalej linkami 83 a 84 bez prestupu, kde zostáva v platnosti častejší interval cez víkendy, ktorý sme zaviedli počas výluky.

Linka 133 nebude premávať, jej náhradou bude nový pohodlný prestup v integrovanom prestupnom uzle na Riviére. V rannej špičke, keď táto linka premávala, bude posilnená linka 33, ktorá pôjde každé 4 minúty, čo je o 25 % – 50 % viac odchodov, a všetky spoje budú nízkopodlažné. Navyše v danom čase DPB nasadí iba najväčšie električky na trase linky 4 smerom na Šafárikovo námestie. Cestujúci sa tak do centra mesta dostanú častejšie a bez čakania v dopravných zápchach.

Trasy liniek:

Linka 4: obojsmerne po trase Zlaté piesky/ ŽST Nové Mesto – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska – Kamenné nám. – Nám. Ľ. Štúra – Chatam Sófer – Lafranconi – Riviéra – Kútiky – Záluhy – Alexyho – Pri kríži

Linka 9: obojsmerne po trase Astronomická – Tomášikova – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska – Nám. SNP – Kapucínska – Lafranconi – Riviéra – Karlova Ves, Kútiky.