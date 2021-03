Bratislava a mnohé ďalšie mestá sa večer zahalia do tmy: Zapoja sa do iniciatívy Hodina Zeme!

Bratislavský hrad, Prezidentský palác, či Národná banka Slovenska sa v sobotu večer na hodinu ponoria do tmy. Zapoja sa tak do iniciatívy Hodina Zeme. Mesto Prešov a Kremnica sa do projektu zapojí tiež.