Vyplýva to z údajov sčítačov, ktoré sú umiestnené na dôležitých peších trasách v hlavnom meste. V období od vlaňajšieho septembra do konca mája tohto roka zaregistrovali takmer milión chodcov. Je to o 70 percent viac ako prejazdov na bicykli. Najviac chodcov bolo zaevidovaných v máji. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Najviac chodcov bolo sčítaných na Dvořákovom nábreží, za sledované obdobie ich tadiaľto prešlo vyše pol milióna, teda viac ako polovica všetkých sčítaných. Na Starom moste sčítače zaznamenali 390.362 chodcov. Na Dolnozemskej bol sčítač nainštalovaný až koncom apríla, zatiaľ stihol zaznamenať viac ako 70.000 prechodov.

Najobľúbenejšie sú najmä víkendové dni. Napríklad na nábreží počas mája prešlo priemerne 2844 chodcov za deň. Počas víkendu bol priemerný počet chodcov za deň 13125 Dlhodobo priemerný hodinový počet chodcov je na tomto mieste 90, cez víkend sa toto číslo zvyšuje na priemerne 131 prechodov za hodinu. "Najvyťaženejšie časy sú medzi druhou a piatou hodinou poobede, keď sa priemerný počet chodcov za hodinu zvyšuje až na 338,“ priblížil Pavol Škápik, šéf bratislavských dátových analytikov.

Údaje o počte chodcov môžu pomôcť samospráve napríklad v efektívnej údržbe chodníkov. Dáta o obľúbenosti daných lokalít a návštevnosti prírody môže mesto lepšie využiť pri plánovaní a zveľaďovaní verejných priestranstiev a ich následnej údržbe. „Najmä Starý most slúži nielen na oddych, ale aj na dochádzanie do zamestnania či do školy,“ doplnil Škápik.

Aplikácia Chodci BA podobne ako aplikácia Cyklo BA, ktorá funguje od septembra minulého roka, sleduje celkový počet prechodov podľa mesiaca, priemerný počet prechodov za 24 hodín podľa mesiaca, priemerný počet prechodov podľa dňa prechodu či priemerný počet prechodov podľa času prechodu. Transparentný portál opendata.bratislava.sk, ktorého súčasťou sú aj obe spomínané aplikácie, spustil bratislavský magistrát v septembri 2019.