"Keďže sme sa ocitli v pozícii, kedy túto stránku nemôžeme ďalej robiť s čistým svedomím, nakoľko sme zistili, že sme boli v istých veciach uvedení do omylu, rozhodli sme sa nepokračovať," šokoval dnes admin stránky svojich takmer dvetisíc sledovateľov na facebooku krátkym oznamom. "Na posúdenie ďalších procesov nemáme dostatok relevantných informácií a tiež nechceme robiť medvediu službu žiadnej osobe ani žiadnej z politických strán."

Stránka pravidelne publikovala informácie týkajúce sa bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana, články, a označovala ho ako skúseného profesionála. Administrátor stránky nie je verejný, no na naše otázky však reagoval cez správy.

"Zostávame pri stanovisku, ktoré sme uviedli verejne. Zatiaľ to nechceme bližšie špecifikovať. Sme presvedčení, že polícia by mala byť apolitická, čoho sa striktne držal aj gen. Lučanský, že policajti by mali konať v súlade s etikou v práci i súkromnom živote a želáme OČTK, aby svoju prácu vykonávali poctivo," dozvedeli sme sa krátko.

Zaujímalo nás, či má na stránku vplyv aj samotný Branislav Zurian a či sa tak deje v jeho záujme. "K tomu sa nechceme vyjadrovať."

Snažili sme sa skontaktovať sa aj so samotným Zurianom a zistiť, čo sa deje v zákulisí stránky na jeho podporu. Jeho telefónne číslo však bol nedostupné.

