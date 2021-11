Branislav Gröhling je súčastný minister školstva, vedy, výskumu a športu. Má 47 rokov a od svojich podporovateľov si neraz vyslúžil prezývku "daddy".

Sympatický chlap sa netají svojou láskou k športu. Pravidelne beháva, cvičí, otužuje i pláva. "Trénujem na zimné otužovanie," vysvetľoval, pre Plus 7 Dní s tým, že si v zime chodí zaplávať do jazera. "Treba sa pripravovať postupne. Ale voda je vtedy fakt dosť ľadová."

So zdravým životným štýlom sa priamo spája aj to, čo jeme. Kuchyni pripisuje minister podľa Plus 7 Dní zvláštny význam. "Tu vlastne žijem. Aj keď mi prídu cez víkend kamaráti na návštevu, celý večer, až do polnoci stojíme za kuchynským pultom a rečníme, jeme."

Okrem zdravých potravín si rád dopraje aj klobásky, palacinky či zabíjačku. "Možno to mám od rodičov, že v kuchyni sme vždy žili, že jedlo nás spájalo, tak aj celé moje okolie priateľov to tak vníma. Kuchyňa je teda srdce môjho bývania," prezradil minister pre Plus 7 Dní. Okrem toho priznáva, že miluje kávu. Najradšej má ristretto.