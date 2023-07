„Je to naše prvé dieťa. Narodila sa 10 dní po termíne, sme šťastní, že je už s nami“, povedala pre Plus JEDEN DEŇ, matka narodenej Viktórie, 32 ročná Michaela Mindoková. To čo najviac podľa nej mamičky na Boroch oceňujú je prístup a správanie sa personálu. „To, že sem prídete rodiť bez stresu,“ to je pre rodičky veľmi dôležité,“ povedala šťastná Michaela Mindoková. Pôrodnica si od začiatku zakladá na práci a podpore pôrodných asistentiek.



„Myslím si, že nemocnica sa dobre rozbieha a platí to aj o pôrodnici. Aktuálne sme na troch pôrodoch za deň. Očakávame, že už od septembra sa tento počet bude ďalej zvyšovať,“ uviedol Marián Križko, primár pôrodnice. Vtedy sa má otvoriť v nemocnici urgentný príjem. Nemocnica Bory nemá stále zazmluvnenú väčšinu výkonov zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a bez istoty komplexného zazmluvnenia nebude schopná spustiť práve plnohodnotný urgentný príjem.



Pôrodnica v Nemocnici Bory funguje od júna a záujem zo strany rodičiek je vysoký. Len z celkového počtu viac ako 100 tisíc predregistrovaných pacientov, ktorý prejavili záujem o zdravotnú starostlivosť v najmodernejšej slovenskej nemocnici, uviedlo do formulára 1000 žien, že by malo záujem rodiť práve v novej nemocnici. Plánovaný počet pôrodov pri plnej prevádzke bude 3500 ročne