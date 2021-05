Ako sa vám spolupracuje s pani prezidentkou?

Je to veľmi citlivá osoba, ktorá má jasnú predstavu. Aj keď vie čo chce, veľmi dobre sa s ňou dá konzultovať. Dokonca vie prijať aj novátorské veci, ktoré nikdy pred tým neskúsila. Pre mňa je to veľmi kreatívny človek.

Má teda konzervatívnejšie predstavy?

Ženy v politike toho veľa nenavymýšľajú. Nemôže sa používať filtrový materiál, čipka či priesvitné a transparentné materiály. Dizajnér má jasné zadanie a teda nemôže byť úplne slobodný. Kreatívny človek musí ku takejto práci zaujať jasný postoj, buď to odmietne, alebo ho to inšpiruje a vynájde sa.

Vás baví sa vynachádzať?

Je to výzva a keby ma to nebavilo, tak to nerobím.

Na čo ste z vašich modelov pre prezidentku najviac hrdý?

Dúfam, že to najlepšie ma ešte len čaká (úsmev), ale teraz napríklad pracujeme na jednom modeli a už po druhej skúške vidím, že bude patriť medzi tie najobľúbenejšie. Samozrejme, pre mňa je absolútny highlight Paríž, a teda šaty, ktoré mala na štátnej návšteve Francúzska. Tie boli veľmi dobre doplnené aj vhodným make-upom a vlasmi. Celé to jednoducho splnilo očakávania. Pre mňa to bola zároveň aj najväčšia výzva, pretože prinášať módu do Paríža je ako nosiť drevo do lesa a to je niekedy naozaj ťažké. Ale myslím, že vtedy sa nám to podarilo a nesklamali sme.

Pred prípravou kostýmu na konkrétnu udalosť si toho asi musíte veľa naštudovať.

Snažíme sa, ale niekedy nás okolnosti prekvapia. Síce nás porovnávajú s celým svetom, no treba povedať, že my máme úplne iné možnosti ako napríklad Kate Middleton. Ona má tím stajlistov s úplne iným rozpočtom, ktorí na to majú veľa času. Každú akciu majú detailne zmapovanú, to znamená, že dopredu vedia všetky podrobnosti, teda kde Kate vystúpi, či pôjde v aute alebo na koči, aké je pozadie udalosti. To sa úplne nedá porovnávať s našimi možnosťami. O to viac ma to však baví, lebo je to výzva.

Aký dlhý čas máte na jeden návrh?

Niekedy máme dostatok času, niekedy musíme pracovať veľmi rýchlo. Keď máme čas, väčšinou rovno pracujeme na troch verziách, ktoré sa neskôr využijú. No to, že má pani prezidentka čas znamená, že na vyskúšanie troch modelov máme pol hodinu. Normálne sa u mňa jedna róba skúša hodinu, hodinu a pol, dve či dokonca až tri hodiny. Okrem toho za pani prezidentkou ideme väčšinou my, pretože aj cesta do ateliéru je v jej nabitom programe strata času. Pozícia prezidenta je tak vyčerpávajúca, že tomu môže porozumieť len človek, ktorý to videl na vlastné oči.

Kto ďalší sa ešte podieľa na prípravách?

S protokolom nám na začiatku veľmi pomáhala Katarína Strýčková. So stajlistkou Sandrou Žigovou zase dopodrobna riešime každú jednu návštevu či pracovnú cestu. Vizáž zase so skvelou profesionálkou Katarínou Kmecovou. Samozrejme spolupracujeme aj s inými členmi v rámci tímu pani prezidentky a je naozaj skvelé, že reprezentuje krajinu aj vďaka ďalším lokálnym tvorcom. Napríklad šperkárka Nataša Štefunková pre pani prezidentku vyrobila krásne šperky, určené na návštevu Dánska. Niekedy požívame aj retro šperky, napríklad z prvej republiky. Snažíme sa byť novátorskí, pričom odkaz na históriu neignorujeme, práve naopak práve naopak ho často do návrhov zakomponujeme.

