Toto by čakal málokto! Nová láska v živote prešovského župana Milana Majerského je šokom aj pre jeho blízkych. Ako hlboko veriaci človek sa totiž vyšportovaný fešák, jeden z najslušnejších ľudí v slovenskej politike, dlho vyrovnával s rozpadom manželstva s matkou ich dvoch detí Marcelou. Pred pol rokom nám takto odpovedal na otázku, či si vie predstaviť nový vzťah: “Každý z nás potrebuje byť niekým milovaný, je to prirodzené, nie je dobré, aby bol človek sám. Ak do môjho života vstúpi niekto iný, verím, že to bude požehnanie tak pre mňa, ako aj pre mojich blízkych.” Ukázal sa ako charakterný chlap, ktorý sa k životnej skúške postavil čelom. Ako milujúci otecprevzal zodpovednosť za výchovu svojich dvoch detí. Rút (18) a Filip (17) totiž zostali pri ňom a stali sa mu oporou.

No zdá sa, že všetko raz prebolí a na pravú lásku sa oplatí počkať! Veď kresťansky založení ľudia veria, že cesty Božie sú nevyspytateľné. U Majerského sa to potvrdzuje, lebo do jeho života vstúpila láska v podobe milovanej a milujúcej europoslankyne Miriam Lexmann, kolegyne z KDH. Nový a zrejme aj najkrajší pár slovenskej politiky sa už dokonca zasnúbil. Ba čo viac, plánujú aj sobáš. A to dokonca cirkevný. Ako je to možné, keď sú obaja veriaci a župan je rozvedený?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA DRUHEJ STRANE.