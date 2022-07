Kreativita mladých ľudí často nemá hraníc. Tentokrát to potvrdila partia mladých mužov v Lučenci, ktorí mali zjavne letných horúčav už plné zuby. Pozrite sa, čo im napadlo...

Záznam z bezpečnostnej kamery v lučeneckej ručnej autoumyvárni sa pomaličky stáva virálnym. Zachytáva totižto skupinku mladých mužov, ktorí ju využili skutočne netradičným spôsobom.

V skupine na sociálnej sieti s názvom "Sťažnosti Lučenčanov" pribudol pred pár dňami príspevok, ktorý rozdelil ľudí na dva tábory. Jedna skupina konanie mladých odsudzuje, pričom tá druhá sa smeje a zastáva názoru, že neurobili nič zlé.

"Toto je umyvárka v Lučenci a zrejme si ju niekto splietol s niečím iným. By ma zaujímalo, ako toto človeka môže napadnúť," okomentoval video autor príspevku. Viacerí s ním však nesúhlasili. "Nevidím nič zlé na tom, že sa schladili, vodu si predsa zaplatili. Ak nič nepoškodili, tak nevidím dôvod sa znepokojovať. Umyvárka môže byť viac účelová," reagoval v komentároch Dominik.

Partia mužov, ktorá sa predtým pravdepodobne posilnila alkoholom sa totižto rozhodla schladiť netradične a to priamo v autoumyvárni! Záznam odviazanej zábavy plnej vzájomného ostrekovania sa vodou z hadice a skákania s holým zadkom po mlákach si získal slovenský internet. "Ešteže nezbadali vysávač, to by bolo ešte srandy," napísala Veronika.

Anketa Príde vám toto konanie v poriadku? Áno - za vodu si zaplatili. 60% Nie, je to choré. 0% Je mi to jedno. 0% Nepáči sa mi to. 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný