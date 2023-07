„K požiaru nás zavolali v sobotu o 14.37. Boli sme tam medzi prvými posádkami. Začali sme hasiť pri mostíku blízko runway letiska, aby sa požiar nerozšíril až tam,” povedal pre náš denník zástupca veliteľa dobrovoľných hasičov z Mosta pri Bratislave Maroš Trnka. Vzápätí skromne dodal, že tam boli aj dobrovoľní hasiči z iných okolitých obcí, z Ivanky pri Dunaji či Zálesia. S plameňmi bojovali celých 20 hodín.

Oheň sa totiž šíril skryto v kmeňoch a koreňoch stromov, ktoré tvoria medzi poľami takzvané ostrovčeky. „Náš kolega s dronom zmeral, že išlo o požiar na ploche 200 hektárov,” dodal Trnka s tým, že na takomto veľkom rozsahu ešte nezasahovali. Spolu proti plameňom bojovalo až 70 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Zasahovali aj ich kolegovia z letiska, ktoré bolo priamo ohrozené. Podľa našich informácií dokonca na istý čas uzavreli aj vzdušný priestor.

Vyzýval ľudí, aby sa na požiar nechodili pozerať

Starosta Vrakune Martin Kuruc vraví, že polícia aj hasiči zvládli dramatickú situáciu bravúrne a ľudia, aj keď boli zvedaví, správali sa disciplinovane. „Ale v podstate počúvali. Ľudia sú zvedaví. Všetci chceli fotiť, každý to dával na sociálne siete, čo mu na jednej strane aj rozumiem, ľudia chcú informovať aj iných občanov, aby tam nechodili. Navyše to vyzeralo vyzeralo dramaticky," hovorí starosta s tým, že ľudia si väčšinou fotili požiar z väčšej diaľky. Obyvatelia Vrakune sa navyše báli, aby oheň nepreskočil na ich domy. „Kúdol dymu šiel na Vrakuňu, báli sa, či ich to nezasiahne, ako ďaleko to je. Tí, čo tam bývajú v rodinných domoch, bolo to na konci poľa, sadli na bicykel, niektorí aj do auta a išli sa tam pozrieť, či nemajú ratovať svoje domy. Ale tým, že to bolo z jednej strany ohradené malým Dunajom, iskra našťastie cez rieku nepreskočila. Z druhej strany to bolo ohradené letiskom, kde je plot a letisko sa stará o svoje plochy, tam to bolo aj pokosené, takže tam nemalo čo horieť a tak mali aj hasiči jednoduchšiu prácu, pretože to museli zastaviť z dvoch strán," skonštatoval starosta.

Podľa neho na mieste zasahovalo okolo osemdesiat príslušníkov hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar zlikvidovali v priebehu troch, štyroch hodín. Aj keď zatiaľ nie je známe, čo požiar spôsobilo, vo Vrakuni sa povráva, že by za ním mohla byť ľudská nepozornosť. „Nechcem polemizovať, ale určite to bolo spôsobené nejakou ľudskou nedbanlivosťou, možno cigareta, ale toto už nechám na políciu, nech vyšetrí. Ale pevne dúfam, že budeme do budúcna riešiť menej takýchto situácií," uzavrel M. Kuruc.



Starostka: Nepodceňujte toto horúce a suché počasie

Plamene zasiahli aj do katastra Mosta pri Bratislave. Starostka tejto obce, Katarína Rentková, sa tak od vypuknutia požiaru, rovnako ako jej kolega z Vrakune, nezastavila. Ešte v nedeľu prechádzala obec a zisťovala či je všetko ako má byť. Obávala sa najmä o Štefánikovu mohylu, ale podľa jej informácií, tá našťastie vyviazla bez ujmy. „Horelo u nás v katastri obce Most pri Bratislave. Horelo pole, ktoré bolo pred žatvou, zasiahlo to aj roľnícke družstvo podieľnikov u nás, ktorí už mali pokosené, ale mali tam ešte slamu a žiaľbohu, to zachytilo aj stromy, vetrolamy, ktoré stále horia. Tie stále hasia, hasili ich celú noc a musia pokračovať ďalej, lebo ide o koreňový požiar. Ten sa šíri koreňmi a strom tlie zvnútra. Aj keď spílili zelené stromy, videli, že v strede horel," hovorí starostka.

K. Rentková vraví, že hasiči z Mosta pri Bratislave vyštartovali na miesto okamžite, ale stala sa im nemilá udalosť. Pokazila sa im Tatra a museli s ňou odísť. „Boli však na mieste medzi prvými, ťahali vodu z Dunaja a plnili ďalšie systémy, jedna Tatra chodila a hasila. Použili aj dron s termokamerou, ktorý vyhľadával najväčšie ohniská," hovorí K. Rentková.

Podľa nej boli ľudia vystrašení najmä zo začiatku, keď nevedeli, čo sa deje. „Bol veľký dym, máme tu aj chatovú oblasť, báli sa, či bude evakuácia, či iskra nepreskočí," opisuje hororovú situáciu starostka s tým, že podľa záberov z dronu bolo požiarom zasiahnutých približne dvesto hektárov, čo je obrovská plocha.

Aj keď zatiaľ nie je príčina požiaru známa, starostka chce apelovať na ľudí, aby nepodceňovali toto horúce a suché počasie. „Či to bol špak, ľudia hocičo odhodia, mohlo to byť hocičo. Ja neviem, čo toto spôsobilo, ale ľudia by si mali uvedomiť, že nie je vhodné teraz rozkladať oheň, je to zakázané. Nech si uvedomia to, že keď odhodia špak, nechajú niekde len tak pohodenú fľašu, alebo si založia oheň, môže to mať takéto obrovské dopady," uzavrela starostka, ktorá dobrovoľným hasičom na miesto zásahu nosila aj občerstvenie.