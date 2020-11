Bojnická nemocnica zverejnila na sociálnej sieti prosbu o pomoc adresovanú zdravotníkom. Prosí ich, aby pomohli personálu nemocnice so starostlivosťou o tamojších pacientov.

Situácia je vážna, keďže mnoho zdravotníkov zostalo pre ochorenie doma a pacienti neustále pribúdajú.

Nemocnica reprofilizovala ďalších 20 percent lôžok pre pacientov, urobila tak ešte pred príkazom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý dostala vo štvrtok ráno, uviedol riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.

"Problém bude s personálom, čo nie je problém len u nás, ale celoslovenský. Na sociálne siete sme uverejnili žiadosť pre dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním, či by vedeli pomôcť. Nakoniec ide o obyvateľov Prievidzského okresu. Boli by sme radi, keby občania z okresu pomohli spoluobčanom,"doplnil Vido.

V nemocnici podľa neho ešte vo štvrtok pravdepodobne zasadne tamojší krízový štáb, zdravotnícke zariadenie sa totiž snaží reorganizovať prácu v rámci nemocnice. "Pohyb a pobyt pri lôžkach pacientov vytvára väčšiu možnosť nákazy a ľudia sa tam i nakazia. Percento výskytu pozitivity je určite vyššie v nemocnici ako niekde v teréne. Najväčší problém je tak s personálom," podčiarkol Vido.

