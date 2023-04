Vyše osemdesiat kaktusov rozkvitlo počas nedele v bojnickom kaktusovom raji. To najväčšie kvitnutie Botany Park ale ešte len čaká. V priebehu pár dní, možno týždňa má rozkvitnúť ďalšia tisícka kaktusových kvetov. Takéto nádherné divadlo sa deje len pár dní v roku.

V Bojniciach rozkvitlo 80 KAKTUSOV. To najväčšie KVITNUTIE však ešte len príde

Na jediný deň v roku sa teší množstvo milovníkov kaktusov z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Každú jar tak praskajú tri skleníky nad Bojnickým zámkov vo švíkoch. Ľudia čakajú na to, kedy jeden zo spolumajiteľov bojnického Botany Parku zverejní, že deň D už nastal. Každý kaktus totiž kvitne iba raz do roka a v tento jediný deň sa rozvinú kvety desiatkam až stovkám kaktusov. Tento rok zakvitla prvá várka počas víkendu, v nedeľu. To najväčšie kvitnutie však ešte len príde.

Tento rok prišlo kvitnutie podľa Jozefa Šurániho, spolumajiteľa Botany Parku o približne dva až tri týždne neskôr, ako tomu bolo vlani. "Bolo menej intenzívne slniečko. V skleníku nebola dostatočná teplota a puky sa nevyvíjali tak, ako by sa mali. Prvýkrát vo väčšej miere rozkvitli až v uplynulú sobotu a nedeľu. Cez týždeň zase nastane útlm, ale pravdepodobne koncom týždňa, možno cez víkend bude opäť kvitnúť väčšie množstvo. Ale to je len odhad. Pretože závisí, aké bude počasie. Má pršať a vtedy je aj v skleníku chladno a puky nerastú," povedal J. Šuráni.

Ten potvrdil, že kým cez víkend zakvitlo približne 80 kaktusov, na kvitnutie stále čaká okolo tisíc pukov. Tie sa rozvinú v priebehu dvoch, troch týždňov. "Aj cez týždeň niečo kvitne, i dnes sa pár kvetov rozvinie, ale celkove za celú jar bude kvitnúť viac ako tisíc úžasne veľkých kvetov vo všetkých farbách okrem modrej," potvrdil Šuráni. Podľa neho sa na kaktusoch nikdy nevyskytuje modrá farba. "Inak kvitnú od bielej po všetky farby, iba na modro nie," uzavrel Šuráni.

V Bojniciach ide o najväčší kaktusový raj v celej strednej Európe. Botany park sa rozprestiera v sklenníkov s rozmermi tisíc metrov štvorcových. Jeden zo spolumajiteľov Jozef Šuráni sa rozhodol vybudovať skleníky preto, aby sa aj bežní ľudia mohli pokochať krásou kvitnúcich kaktusov tak ako on.

V skleníkoch je kaktusov z Bolívie, Peru, Argentíny, Ameriky, Čile či Mexika k videniu až takmer dvetisíc a skoro všetky vypestoval J. Šuráni zo semiačka. Pôvodne sa do pestovania pustil doma v Šuranoch v záhrade. Jeho najstarší kaktus, ktorý si vypestoval má takmer 40 rokov a nesie ľudový názov Stolička pre svokru. Najväčšie kaktusy, ktoré sa v skleníkoch nachádzajú merajú cez dva metre. Vo voľnej prírode však môžu poľahky dorásť až do výšky 20 metrov.