„Dobrovoľníkov na testovanie zatiaľ nemám, nemôžem to dať niekomu príkazom. Ja sám mám 66 rokov a tiež sa do toho nehrniem, lebo som v skupine ohrozených ľudí. Máme málo informácií, nevieme nič presne. Neviem ani, že ak by som niekoho našiel, či je tam nejaká odmena. Priestory máme, ale keď som hovoril s okresným hygienikom, najlepšie by bolo testovať vonku. Máme prístrešok, lebo ak by niekto nakazený prišiel dovnútra, tak môže nakaziť ostatných,“ posťažoval sa starosta obce Bogliarka Jozef Pavličko s tým, že by bol nerád, keby sa nakazili starší obyvatelia.

Z celkového počtu 100 ľudí by malo byť podľa jeho slov testovaných maximálne 50. „Uvidíme, ako sa mi to podarí. Možno do večera zabezpečím nejakého dobrovoľníka. Ak nie, neviem, čo urobím,“skonštatoval starosta, ktorý už z obecných peňazí nakúpil dezinfekčné prostriedky a rukavice, ale nevie, čo ďalej.