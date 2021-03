Väčšina z nás si dnes zaslúžene na konci týždňa vychutnáva konečne jarné teploty.

"Môže za to zatekanie veľmi teplého vzduchu od juhozápadu až juhu po zadnej strane tlakovej výše, ktorá sa v priebehu týždňa presunula cez našu oblasť smerom na východ. Toto zatekanie veľmi teplého vzduchu však dlho nevydrží," píše na svojom webe stránka imeteo.sk

Začiatok víkendu si ešte užijeme vysoké teploty, no už zajtra poobede by sa malo začať pomaly opäť ochladzovať. "Studený front začne počasie na našom území ovplyvňovať v sobotu počas dňa. Oblačnosť sa nad naše územie začne nasúvať od západu a prvé prehánky a zrážky sa očakávajú na Záhorí a na severozápadnom Slovensku," informuje imeteo.

Silný dážď sa bude cez naše územie posúvať smerom na východ a ojedinelé búrky môžu byť sprevádzané aj silnejším nárazovým vetrom. "V novom týždni by sa však stredná Európa mala dostať do teplého západného prúdenia a znovu by sa malo citeľne otepliť," upokojuje SHMÚ predpoveďou na svojom faceboku.

