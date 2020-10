Vlastne sa vôbec nemali stretnúť. On bol z Oravy, ona z Považia. Vlastne si vôbec nemali rozumieť. On bol abstinent, ona milovala dobré víno. On celý život zasvätil futbalu, o ktorom ona nemala poňatia a on zas otváral oči nad jej stohmi kníh. Ale o to nejde.

Tento príbeh lásky pani Anny sa dnes objavil na sociálnej sieti a dojal stovky ľudí. Čítajte ďalej a zasiahne aj vás.

Ona občas rečnila na protestných zhromaždeniach, on o týchto ľuďoch hovoril, že polarizujú spoločnosť. Zo začiatku sa párkrát pohádali. Kvôli politike. A potom sa stalo niečo zvláštne. Začali sa počúvať. A zistili, že v úplnom jadre si vlastne myslia to isté, len každý k tomu kráča z inej strany. On občas pripustil, že ona má pravdu a ona sa začala kritickejšie dívať na svoju bublinu. A obaja si uvedomili, že to vlastne vôbec nie je podstatné.

Nemuseli hovoriť

Najradšej spolu len tak boli. Nemuseli ani veľa hovoriť. Pili kávu, hľadeli do slnka, počúvali hudbu, on kosil trávnik, ona sa hrabala v hline... Občas sa ona opýtala, aj keď poznala odpoveď: "Ako sa máš?" A on povedal: "Nikdy som sa nemal lepšie."

Z času na čas si vyšli do sveta. Do pekných miest, do prírody, k moru... V zásade im bolo jedno, kam. Oni sa len chceli dívať spolu na niečo pekné a pozorovať ľudí. Keď boli spolu, ľudia sa im zdali veľmi šťastní. Keď boli spolu, všetko dobré zosilnelo.

Jeho náruč

Kedysi jej ľudia hovorili, že je silná žena. Len ona vedela, že to tak nie je. A on ju prekukol. A nepovedal nič, len otvoril náruč. A ona zakaždým, keď sa do nej ponorila, počula malé zaklapnutie. To sa všetko na svete dostalo na svoje miesto a všetky čiastočky vesmíru zapadli tam, kam patrili.

Vedel ju rozosmiať

Pri ňom jej bolo jedno, koľko váži. Keď tam bol on, bola si istá, že je pekná.

Hoci bola učiteľka, bola jeho žiačkou. Naučil ju umeniu malých krokov a naučil ju chodiť pomaličky, po krajíčku...a vedel ju rozosmiať.

Bol na ňu hrdý ako nikto doposiaľ v jej živote. Hoci úplne presne nechápal, prečo ona cíti potrebu venovať sa toľkým veciam, hovoril jej: „Rob všetko, čo potrebuješ, aby si bola šťastná. Budem ťa v tom podporovať."A naozaj to robil.

Navždy

Prijal jej rodinu a priviedol ju do svojej. Zamiloval sa do jej psa. Vedela to, aj keď to všemožne skrýval.

Všetko je, ako má byť, hovorieval často.

A potom odišiel. Zomrel na chorobu, ktorá podľa niektorých nie je. Navždy. Definitívne. Prvý raz minulý štvrtok. Dnes odíde opäť, v tom rituáli zvanom pohreb. A ona vie, že bude musieť jeho odchod prežiť ešte miliónkrát. A predsa tu vždy bude s ňou.

Veď hovorím - bizarný príbeh...

„Poplakala som si ...Krasne napisane, vela sil prajem“ reagovala Alena a mnohí ďalší, ktorí na sociálnej sieti našli toto neobyčajné vyznanie sa z lásky na pozadí obrovského smútku.

„Slzy mi vybehli! Prekrásne smutné a skutočné! Prajem dôstojnú rozlúčku pani profesorka,“napísal Andrej. „Príbeh, ktorý sa dá čítať a čítať... No prežiť len raz, úprimnú sústrasť,“ pridal sa Radoslav.