„Domáci obyvatelia to vnímali ako dýku do chrbta. Vo februári dostali e-mailom oznam, že to bude zonácias 50 percentnou bezzásahovosťou ,“priznal minister.

Nové pomery v národnom parku majú reagovať aj na upozornenia odborníkov, ako roky ničíme svoje najcennejšie lesy v národných parkoch, kde žije aj chránený a vzácny hlucháň hôrny. Nahlas sa o tom však začalo hovoriť až teraz, keď Európska komisia v júli Slovensko zažalovala kvôli nedostatočnej ochrane tohto ohrozeného vtáka a hrozia nám pokuty.

Ján Budaj tomuto problému prisudzuje veľkú vážnosť, vznikli medzirezortné komisie na jeho riešenie. Už aj verejne sa diskutuje o tom, či až polovica Národného parku Muránska planina má alebo nemá byť bezzásahovým územím, teda pásmom v 5., najvyššom, stupni ochrany. V súčasnosti ho tvorí 13-percent. Rokovania o pomere bezzásahovej zóny v Národnom parku Muránska planina pokračujú.

Za návrh novej zonácie sa na začiatku postavil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO), ktorý má pod sebou štátny podnik Lesy SR. Ten spravuje rozhodujúcu časť budúcich prísne chránených zón. Dnes už Mičovský hovorí, že kompromisom môže byť 5. stupeň na rozlohe od 18 do 50 percent.

Igor Viszlai: Zonácia s 50 percentnou bezzásahovosťou je problém!

Bezzásahové územie, v ktorom sú lesy ponechané na samovoľný vývoj, so sebou prináša mnohé obmedzenia. Okrem iného aj zákaz eliminácie predátorov nebezpečných pre hlucháňa, ktorý sa vyskytuje približne na 30 percentách Chráneného vtáčieho územia Muránska planina. Najmä v centrálne oblasti národného parku, časti Stolických vrchov a Fabovej hole.

Podľa bývalého generálneho riaditeľa Lesov SR za Radičovej vlády, v súčasnosti vedúceho lesnej správy Jelšava a člena petičného výboru petície „Zastavme netransparentnú zonáciu Národného parku Muránska planina“ Igora Viszlaia je zámer, aby polovica národného parku patrila do bezzásahovej zóny, problémový. A to aj - či hlavne kvôli ochrane hlucháňa. Pritom zdôraznil, že nikto z petičného výboru ani z ľudí, ktorí petíciu podpísali, nie je proti ochrane prírody ako takej, ale musí to byť podľa zákonov a pravidiel. ,,Nie diktát bez zohľadnenia názoru dotknutých osôb," povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

„Hoci vznikajú rôzne komisie na riešenie problému zonácie Národného parku Muránska planina, nikdy do nej nie je zapojená samospráva dotknutých miest a obcí, dotknutí vlastníci či obhospodarovatelia pozemkov a ani miestni občania, ktorí s predloženou zonáciou nesúhlasia. Je to teda zas „o nás bez nás!,“ vysvetľuje Viszlai.

Lesníci napríklad boli v roku 1988 za to, aby sa Fabova hoľa vyhlásila za prírodnú rezerváciu, ale nie bezzásahovú. Práve tam sa podľa Viszlaia mal ukážkovo manažovať smrekový les priaznivý pre hlucháňa. Zmenou legislatívy sa z toho stala bezzásahová zóna a hlucháň z nej vymizol. Je zas v okolitých, lesníkmi manažovaných lesoch.

Hoci sa o novej zonácii národného parku začalo verejne diskutovať, málokto vie čo by navrhované zmeny v tejto lokalite znamenali. Aké sú fakty?

