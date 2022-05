Beáta z Martina žila s priateľom Mariánom (46) v Anglicku. Začali sa jej však čudné zdravotné problémy. „Občas som cítila kŕče v nohách a bývala som unavená. No pripisovala som to pracovnému nasadeniu,“ začína svoje rozprávanie Beáta pre týždenník Šarm.

V roku 2020 jej prácu zatvoril koronavírus, a hoci celé dni oddychovala, vyčerpala ju aj krátka prechádzka. „Vlani na začiatku roka som mala ísť do práce. No v posteli sa so mnou roztočil svet. Aj v robote som sa stále musela niečoho držať, inak som padala,“ opisuje Beáta.

Na druhý deň sa situácia zopakovala, no tentoraz už nevládala vystúpiť z auta. Odvtedy nemala rovnováhu a mesiac chodila iba štvornožky. „Prišla záchranka, urobili mi vyšetrenia a usúdili, že som vyčerpaná. Márne sme si platili drahé vyšetrenia u súkromníkov, nikto nevedel, čo mi je,“ hovorí Beáta.

Päť mesiacov ležala v posteli, staral sa o ňu priateľ. V máji 2021, keď sa uvoľnili opatrenia, prišla na Slovensko. Skončila v martinskej nemocnici. „Strávila som tam dva týždne a skladám klobúk pred naším zdravotníctvom. O takej starostlivosti by som v Anglicku mohla iba snívať!“ prekvapuje Beáta. Vyšetrenia ukázali, že má dlhodobé autoimunitné ochorenie, sklerózu multiplex, a je vo fáze 5,5 z 10 bodov stupnice.

Slovenskí lekári jej nasadili liečbu, ktorá spomaľuje progres choroby, a dokázali ju stabilizovať. Zastaviť chorobu však môže len transplantácia kmeňových buniek. Beáta je odkázaná na pomoc Mariána, ktorý sa preto vrátil tiež na Slovensko. Lenže takto žiť nechce.

Zistila, že v nemocnici v Moskve robia transplantáciu kmeňových buniek, akýsi reset imunity, ktorý chemoterapiou vyčistí ľudské telo. Túto experimentálnu kúru už podstúpilo aj pár Slovákov. Niektorí pacienti vstali z vozíka, iní odhodili barly. „Mne by stačilo, keby som opäť získala rovnováhu,“ podotýka Martinčanka. Päťtýždňová liečba v Rusku stojí 47-tisíc eur a poisťovňa ju neprepláca.

Beátin priateľ predal garáž, prispela jej rodina, do zbierky sa zapojili aj neznámi ľudia. Martinčanka už má dokonca termín operácie, 30. augusta 2022, dovtedy musí zohnať ešte viac ako polovicu sumy. Situácia sa však komplikuje pre vojnu na Ukrajine. Za ostatných pár týždňov sa jej cena zdvihla o dvetisíc eur!

Nebude sa môcť porezať

Ak sa všetko podarí, po liečbe v Moskve sa bude Beáta zotavovať na Slovensku. Všetko jedlo musí byť uvarené doma, musí ho zjesť do hodiny a nesmie ho ohrievať. Piť smie iba balenú dojčenskú vodu. Prvé 3 mesiace nemôže prísť do styku s vlastnou krvou, čo znamená, že sa nemôže napr. porezať či spraviť si záder.

Celá rekonvalescencia potrvá rok, musí sa vyhýbať verejným podujatiam. Následne pôjde do Ruska na magnetickú rezonanciu a vyšetrenie, ktoré ukáže, či stratila aj všetky očkovania. „Tomuto resetu sa hovorí ,reborn‘, znozuzrodenie. V podstate by som získala imunitu bábätka,“ uzatvára.