Môže byť z toho veľký problém! Banskobystrické krematórium má už dva roky nefunkčné spaľovacie pece a na spaľovanie preto nebožtíkov vozí do iných. Od začiatku tohto kalendárneho roka to bolo novozámocké. To však kvôli poruche aktuálne nefunguje.

Krematórium v Banskej Bystrici funguje už dva roky v tom istom režime. Nebožtíkov, ktorých privezú pohrebné služby, posielajú na spálenie do iných krematórií. Do konca roka to bola Nitra, od 1. januára sú to Nové Zámky. „Nič sa nezmenilo ani teraz, len nebožtíkov je viac, od novembra počty narástli možno aj o 50 percent,“ vysvetľuje Martin Majling, vedúci ekonomického úseku Zaares, ktoré má v pôsobnosti aj banskobystrické krematórium Kremnička.

V Kremničke pri Banskej Bystrici museli zvýšiť kapacity miest, kde uskladňujú mŕtvych pred kremáciou Zdroj: Beáta Javorčíková

Krematórium v Nových Zámkoch však kvôli poruche aktuálne nefunguje. To môže spôsobiť pre banskobystrický región problém s umiestňovaním tiel zosnulých. Krízový štáb Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) sa preto na stretnutí vo štvrtok dohodol, že si región vypomôže mobilnými chladiarenskými zariadeniami a zosnulých budú prevážať do krematórií iných miest.

Na krízovom zasadnutí sa zúčastnil aj primátor Banskej Bystrice a regionálni hygienici. „Dohodli sme sa, že v prípade vyššieho počtu zosnulých ich budeme prevážať do Bratislavy, Košíc, Žiliny alebo do Levíc. Odstávka v Nových Zámkoch bola plánovaná, ale porucha nastala skôr,“ spresnil Ladislav Stríž, predseda SAPaKS.

Do Banskej Bystrice tak pristavia mobilné chladiarenské zariadenia, ktoré je možné zavesiť na kamión. „Do chladiarenských prívesov budeme nakladať rakvy, ktoré idú na spopolnenie a tie sa potom presunú do krematórií, ktoré budú voľné,“ opísal Ladislav Stríž. Najbližšiu týždennú servisnú odstávku avizuje krematórium Nitra.

Banskobystrické krematórium sa nachádza v mestskej časti Kremnička. Momentálne nedisponuje funkčnými spaľovacími pecami Zdroj: autor

Dve kremačné pece, ktoré sa v Kremničke nachádzajú, mala pôvodne rekonštruovať firma z Poľska. Dostala sa však do insolventnosti a rekonštrukciu nedokončila. „Jedna pec sa aj začala rekonštruovať a druhá bola stará a opotrebovaná, tak vypovedala služby,“ doplnil Martin Majling. Podľa hovorkyne Banskej Bystrice, Zdenky Mahefkovej, mesto aktuálne komunikuje a plánuje uskutočniť rokovacie konanie s novým potenciálnym zhotoviteľom rekonštrukcie. „Žiaľ, situáciu nám výrazne komplikuje súčasné pandemické obdobie,“ dodáva Zdenka Mahefková.