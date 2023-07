Ničivý požiar postihol centrum Banskej Štiavnice v sobotu (18.3.) ráno a vznikol v budove Pišlovho domu, kde sídli známa turistická atrakcia Banka lásky. Poškodených bolo celkovo 7 budov. Majiteľ ikonického RUIN baru na Námestí sv. Trojice Milan Kabina je jeden z tých, ktorí vnímajú výrazný pokles návštevníkov a tvrdí, že príčinou je samotný požiar.

“Pociťujeme pokles návštevnosti jednodňových návštevníkov mesta až na úrovni 80%, pri ubytovaných je to 45-50%. Som si istý, že za týmto poklesom je požiar, ktorý tu bol a fáma, ktorá sa okolo neho rozšírila - vraj zhorela celá Štiavnica,” vysvetľuje. Potvrdzuje to aj prieskum, ktorý urobili medzi zákazníkmi. Tí v zásade jednohlasne hovoria, že prišli do Banskej Štiavnice aj napriek tomu, že ich známi a kamaráti odhovárali slovami: “Načo tam pôjdete, veď je tam všetko zhorené”.

“Mnohí ľudia nám volajú a píšu, že im je ľúto, čo sa Štiavnici stalo, že zhorela. My im však vysvetľujeme, že celé mesto nezhorelo, je stále krásne a je to perfektné miesto na oddych a dovolenku,” hovorí Kabina s tým, že sa k aktuálnej situácii postavili čelom - neustále zlepšujú ponuku svojich služieb, rozširujú prevádzku a prinášajú ďalšie možnosti ako tu tráviť voľný čas. Aktuálne je podľa neho najmä dôležité informovať potencionálnych návštevníkov mesta presnou a cielenou reklamou o tom, že fáma o vyhorení celého mesta nie je pravdivá.

Aké môžu byť ďalšie dôvody, si prečítajte na ďalšej strane: