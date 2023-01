Trnavský Optimus pochádza z dielne rodiny Sabolovcov zo Sniny. Jaro Sabol (43) totiž každý kúsok obyčajného kovového šrotu premení na umelecké dielo. Z jeho dielne vychádzajú nielen kovové maličkosti, ale i nadrozmerné diela, ktoré len tak hocikde neuvidíte. "Skončil som Strednú priemyselnú školu stavebnú v Prešove, robil som technické zariadenia budov, kreslil som výkresy a iné veci," prezradil nám o sebe humenský umelec Jaro. "Robil som rôzne práce , až som sa dostal do zámočníckej dielne, kde ma toto všetko chytilo. Po pracovnej dobe som si robil rôzne vázičky, maličkosti, a jedného dňa som si povedal, že je čas sa posunúť inam. A tak som si prenajal vlastnú dielňu."

Jaro žije s rodinou, manželkou Klaudiou a dcérou, budúcou filmárkou Larou, v Humennom, no dielňa, v ktorej vznikajú rôzne umelecké diela z kovového šrotu a odpadu, stojí v neďalekej Snine. "Mám tam asi dvadsať ton železa," smeje sa. "Päť rokov si ho poctivo zbieram," hovorí Jaro. "Obieham automechanikov, beriem od nich všetko , plasty, kartóny, doma to separujem a potom tie veci, ktoré použijem do dielne si nechám a tie čo neviem využiť dám do šrotu, a odtiaľ si zasa zoberiem zasa iné veci." Ako hovorí, v podstate je recyklátor.

"Všetko som sa naučil pre tými pätnástimi rokmi v zámočníckej dielni, aj to zváranie," pokračuje Jaro Sabol. "Zváranie ani je je náročné, skôr treba ovládať statiku, vedieť si to prepočítať, navrhnúť. Potom je dôležité vedieť, ktoré zvary je dôležité posilniť," dozvedáme sa. "Ako teda staviam tranformerov a iné známe postavy filmových hrdinov? Dievčatá," myslí tým svoj domáci tím, "mi vytlačia predlohu, teda ako, napríklad, transformer vyzerá. Dám si ho do mierky a idem na to. Všetko robím za pochodu, a keďže mám vizuálnu pamäť, stačí mi zbadať nejaký diel z auta a už presne viem, kde patrí a aká časť z neho bude. V Trnave už stojí OPTIMUS, teraz pre toho istého klienta robím postavu Ironmana, ktorý bude vysoký skoro 10 metrov. Materiál, ktorý tu vidíte, som si nepriniesol, všetko pripravil človek, pre ktorého Ironmana staviam, je to práca na niekoľko týždňov."

Či sa ešte niekto venuje v takomto rozmere na Slovensku tzv. šrotartu, Jaro nevie. "Videl som nejaké veci postavené v zahraničí, dokonca tu je rozobratý jeden Ironman z Holandska, ktorý však zďaleka nie je tak detailne a precízne urobený, ako ten môj. Spolupracujem, napríklad ,aj s Kovozoo v Uhorskom Hradišti, ktoré patrí medzi našich odberateľov. Máme za sebou aj niekoľko eventov, výstav, ale tieto veľké veci si zvyčajne nájdu svojho majiteľa," hovorí. "Vystaviť sa to spolu asi nedá, bolo by to technicky mimoriadne náročné. Mimochodom, už sa chystám na ďalšieho transformera Bumblebeeho. Bude to poriadna výzva, pretože ten už bude mať až trinásť metrov."

Neuveriteľné diela zo šrotu slovenského umelca Jara Sabolu si pozrite v Galérii

Prečítajte si tiež: