„Vlastním troch veteránov v zachovalom stave. Je to jeden z mojich koníčkov, dávať ich do prevádzkového stavu. Veľa tam nie je čo prerábať, ale hlavne spojazdniť. Nie som zberateľ, sú to len typy, ktoré boli v mojom okolí zamlada bežné. Sú to Stadion moped, Jawa 250 a Manet 100," prezradil bývalý minister.

Érsek teda svoje motorky neprerába, len vylepšuje: "Každý , kto predáva, hovorí, že sú v pojazdnom stave . Ale medzi tým, čo je pojazdné alebo stabilné, dobrý a bezpečný stav, je veľký rozdiel . Súčiastky viem vymeniť, nastaviť brzdy atď. Až potom je to spoľahlivo bezpečné. Dávam im veteránske ŠPZ, tak to musí prejsť aj čiastkovou STK. Chcem zachovať originalitu, ako to bolo zamlada", prezrádza.

Érsek sa vo svete ojazdených motoriek zjavne vyzná a rád sa o svoje skúsenosti podelil aj s čitateľmi: "Predať vám môžu hoci aj rám, ak to chcete dať na značky, tak STK musíte absolvovať. No na dvore môžete jazdiť, koľko chcete," znie jeho odporúčanie.

