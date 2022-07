Zvykne sa hovoriť, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Platí to zjavne aj v prípade slovenského politika, bývalého Mečiarovho ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, ktorého syn Branislav sa vydal cestou komunálnej politiky. Starostuje Dvorom nad Žitavou. A obľúbili si aj rovnaký dopravný prostriedok!

Stanislav Becík, ktorý do politiky vstúpil v roku 2008 ako nominant ĽS-HZDS a stal sa ministrom pôdohospodárstva, rezonuje v pamäti Slovákov svojou povestnou cestou po našej krajine. V roku 2009 sa vydal v rifliach, košeli a s konským povozom na slovenské cesty, aby upútal pozornosť na prácu poľnohospodárov.

Keď na ministerskej stoličke skončil, vrhol sa na podnikanie a jeho povestné agropodnikanie púta na seba aj pozornosť politikov. "V Dvoroch nad Žitavou dnes vidíme, ako by malo vyzerať naše poľnohospodárstvo v budúcnosti. Predseda Združenia agropodnikateľov, družstva Dvory nad Žitavou a bývalý minister pôdohospodárstva Stanislav Becík dosiahol niečo, čo je vo vládnom programe súčasnej vlády a čo je predobrazom toho, čo chceme dosiahnuť,“ pochválil ho pred dvoma rokmi dokonca exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).

Bývalý minister si teda už užíva politický dôchodok a do politiky sa vrhol aj jeho syn Branislav. Ten je starostom obce Dvory na Žitavou a do povedomia Slovákov sa dostal najmä počas pandémie, keď zabezpečil svojim obyvateľom neoverený liek na covid Ivermektin. Pred časom vstúpil do strany Hlas a v súčasnosti sa stal jedným z kandidátov na post župana Nitrianskeho kraja.

Branislav Becík nedávno na sociálnej sieti zverejnil fotografie, kde riadi traktor a ani netušil, ako nápadne tieto fotky pripomenuli jeho otca v čase ministrovania. "Vodičák na traktor som si robil ešte na strednej poľnohospodárskej škole ako študent," povedal nám, keď sme sa pýtali, či má na riadenie tohto obrovského stroja platné doklady.

Zaujímalo nás, či už na traktore sedela aj jeho celebritná priateľka a možno aj budúca prvá dáma Nitrianskeho kraja, prominentná bratislavská lekárka Alena Pallová. "K tomu sa vyjadrovať nebudem," reagoval na našu otázku a neprezradil ani to, či sa konečne ich vzťah posunie smerom k sobášu. Pred troma rokmi totiž svojej krásnej priateľke daroval snubný prsteň a tak sa mnohí pýtajú, či by už nebolo načase vzťah posunúť ďalej.