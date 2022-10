V Bratislave volilo súčasného primátora Matúša Valla približne 65 percent voličov, jeho súpera Rudolfa Kusého necelých 30 percent. To sú prvé výsledky exitpollu, ktoré priniesol Denník N.

Matúš Vallo by naďalej zostal primátorom - to zatiaľ naznačujú prvé výsledky, ktoré zverejnil Denník N.

Podľa exitpollu by získal vyše 60 percent, jeho hlavný súper, starosta Rudolf Kusý, by získal vyše o polovicu menej - 27, 6%. Na tretom mieste by skončil Michal Heredoš len s 2,2 percentami. Ďalší kandidáti v predbežných výsledkoch extipollu nedosiahli ani 2 percentá.