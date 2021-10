Na Slovensku sa pred pár dňami rapídne ochladilo. Nanešťastie, v budúcom týždni nás čaká ešte výraznejšia vlna ochladenia.

"Záver tohto týždňa prináša do našej oblasti vlnu ochladenia, no súčasne aj slnečného počasia. Do našej oblasti totiž zasahuje výbežok tlakovej výše, ktorá má svoj stred nad Ruskom. Práve táto tlaková výš môže za aktuálne prevládajúce prevažne jasné až polojasné počasie," píšu meteorológovia zo stránky imeteo.sk

Na víkend sa očakávajú nízke teploty, hlavne na strednom a východnom Slovensku môžu klesnúť teploty až na -5 °C. Meteorológovia avizujú, že v priebehu budúceho týždňa bude ešte chladnejšie. "Teploty, ktoré sa očakávajú budú aj na súčasnú ročnú dobu mimoriadne podpriemerné," uviedli na webe.

Prvá polovica týždňa začne dennými teplotami od 8 do 15 °C, v druhej polovici týždňa sa však už ochladí - teploty sa budú pohybovať len medzi 5 až 12 °C. "Príliv studeného vzduchu však spôsobí aj to, že na našom území poklesne hranica sneženia. Tá by mala v priebehu budúceho týždňa zo dňa na deň klesať," varujú meteorológovia.

Snežiť tak môže vo viacerých oblastiach a prvé snehové vločky môžu očakávať ľľudia už v polohách nad 700 m n.m.