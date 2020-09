Objavili sa informácie, že ružinovská nemocnica zvláda výpadok toľkých pracovníkov prvej línie s veľkými problémami a núdzovo musí posielať sanitky s akútnymi pacientmi do iných nemocníc.

Noc na centrálnom príjme

Pred polnocou sme sa boli pozrieť na centrálnom príjme v Ružinove aj na Kramároch.

V Ružinove bolo na pracovisku centrálneho prijímacieho oddelenia päť pacientov, sanitky žiadne. Všetko fungovalo normálne. Po polnoci do rána do siedmej odklonili sanitky privážajúce urgentných pacientov do iných nemocníc, aby mohli priestory prijímacieho oddelenia vydezinfikovať.

„Pacientov, ktorí prídu sami, ošetria zdravotníci v náhradných priestoroch nemocnice,“informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že všetci pozitívni zdravotníci boli bezpríznakoví, nevykazovali žiadne symptómy infekcie a momentálne sú všetci v domácej karanténe. Ich ochorenie odhalilo aktívne vyhľadávanie, ktoré nemocnica robí pravidelne na všetkých svojich pracoviskách.

„Prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia, informovali sme regionálneho hygienika a dezinfikovali kontaminované priestory,“ povedala Kliská.

Sanitky boli pripravené

Po polnoci sme zašli aj na Kramáre. Tam všetko fungovalo normálne, na centrálnom príjme boli len dvaja pacienti a sanitky boli pripravené odviezť pacientov podľa diagnóz tam, kam treba.

V sobotu informovali o potvrdení ochorenia COVID-19 aj z Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Pozitívne testovaní boli šiesti lekári, päť sestričiek a dvaja sanitári. „Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v štandardnom režime," uistila pacientov aj verejnosť hovorkyňa NOÚ Patrícia Kubicová.

Veľký problém hlási aj nemocnica Trenčín. Takmer dvadsať zamestnancov tam pozitívne testovali na koronavírus. Sú medzi nimi aj lekári. Opäť obmedzia aj operácie.

Nárast pozitívne testovaných zamestnancov nám potvrdilo vedenie nemocnice.

"Momentálne máme 18 pozitívnych zamestnancov z toho sú šiesti lekári a desiati stredný zdravotnícky personál. Jedna pani je hospitalizovaná, ostatní sú v domácom liečení," uviedol Tomáš Janík, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín.