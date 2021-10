AKTUÁLNE Na horách už nasnežilo, pre TIETO okresy platí VÝSTRAHA až do večera! ×

Počasie by malo byť oddnes opäť o čosi chladnejšie. Má to na svedomí studený front, ktorý aktuálne postupuje cez Nemecko a Poľsko ďalej na juhovýchod. V Tatrách už sneh napadol, v ktorých okresoch by malo ešte snežiť tiež?