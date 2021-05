Vodiči, ktorí majú z hlavného mesta SR namierené do Rakúska, by sa mali vyhnúť diaľničnému priechodu Jarovce - Kittsee. Polícia i Stellacentrum upozorňujú, že v smere do Rakúska sa vytvorila dlhá kolóna.

#KOLONA Na hraničnom priechode Berg v smere z Bratislavy, zdržíte sa približne 20 minút. — Zelená vlna (@zelenavlna) May 16, 2021

Stellacentrum odhaduje zdržanie v nej na hodinu a pol. Spolu s políciou odporúča preto využiť priechod Petržalka – Berg.

Kolóny na hraniciach. Zdroj: fb Polícia SR