Nestačili sme sa diviť! Na Facebooku Plus JEDEN DEŇ sme vyzvali vás, našich čitateľov, aby ste napísali, ako dlho ste už so svojím partnerom. Ozvalo sa vás neuveriteľných 2 500! A aký máte recept na šťastný a dlhoročný vzťah? A čo radí známy herecký pár, ktorý zvládol aj neveru?

Rekordérmi sú manželia Mária (91) a Anton (95) Golboňovci z oravskej Krásnej Hôrky, čo je miestna časť Tvrdošína. Vlani v novembri oslávili neuveriteľných 71 rokov spoločného života! Ako nám prezradila ich neter pani Darina, napriek vysokému veku sú stále v kondícii. “Rodičia si stále sami nakupujú, chodia spolu do obchodu. Mama je večne v záhrade, ale popritom sa o seba aj stará – každý mesiac ide ku kaderníčke,” doplnil ich najmladší syn.

Presvedčili sme sa, že je to naozaj tak. Keď sme im v sobotu po 12. hodine telefonovali, pani Mária sa pochválila, že práve dopiekla koláč z lístkového cesta. Napriek tomu bola upravená a vyzerala minimálne o desať rokov mladšia. Ako sa udržuje v takej kondícii? “Treba robiť, robiť, robiť. A čo sa týka pleti, odmlada som sa krémovala modrou indulonou. Aj teraz ju občas použijem, hoci dcéry mikupujú krémy,” priznala sa pani Mária. A jej manžel Anton dodal: “Dôležité je aj dobre jesť.”

Občas človek nie je práve milý...

Keď sa pani Mária a pán Anton zoznámili, obaja mali iných partnerov. “Mala som frajera, on frajerku. Poznala som ju, boli sme spolužiačky. Raz sme boli všetci na zábave. Tancovali sme spolu a tak sa to začalo. O týždeň už prišiel Anton ku mne domov na zálety,” prezradila pani Mária. Zoznámili sa v máji, čo je mesiac lásky. V októbri šiel pán Anton na vojnu a o rok, 11. novembra 1951, sa vzali. Vlani to bolo už 71 rokov. Mali dve dcéry a dvoch synov, všetci sú vysokoškolsky vzdelaní. Majú 10 vnukov a 20 pravnukov – najmladší bude mať 1. mája rok.

Gizka Oňová vyznáva toleranciu, teší ju, že s manželom robia všetko spolu, ale vraj treba byť aj vo vzťahu slobodný. Zdroj: EMIL VAŠKO

A aký je recept pani Márie Golboňovej na dlhý a šťastný vzťah? “Nevadiť sa, nenadávať si, ale zase ani sa nepretvarovať. Občas treba aj ustúpiť, byť tolerantný a nepresadzovať nasilu to svoje,” hovorí pani Mária. Ako však s úsmevom dodáva: “Hoci ja som nebola vždy iba veľmi milá.”

