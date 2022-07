Martin a Martina sa s nami podelili o svoje každodenné skúsenosti. Obaja majú na toto leto odlišné plány.

Martin Skuban je učiteľom hudby. Vyučuje na troch umeleckých školách hru na gitaru. "Kým normálni smrteľníci si môžu vybrať dovolenku kedykoľvek v roku, tak my nemôžme...Alebo vlastne môžeme, akurát že potom by sme nemali na prázdniny a ešte by nás rodičia ukameňovali, že si platia školné," pripomína ironicky Martin Skuban.

Učiteľka Martina Krnáčová je zároveň aj matkou dvoch detí a milovníčkou literatúry. "Tie dni keď budem doma, sa budem venovať deťom a záhrade a konečne si nájdem čas na čítanie kníh:)," prezradila Martina.

Martina učí na Základnej škole v Hronskom Beňadiku predmety Nemecký jazyk, Občianska náuka a Dejepis. "Cez leto si konečne plánujem urobiť poriadok v dokumentoch. Prvý týždeň prázdnin príde kamarátka z Košíc, tak chceme navštíviť Banskú Štiavnicu, kde ešte nebola. ďalší týždeň možno zavítam s deťmi do Trenčína k tete.

Od 25.7 do 27.7 ideme na tri dni do Lučenca do Hotela s bazénmi a polpenziou /jupííí, konečne nebudem musieť variť :)/ a potom zvyšok leta sa uvidí. 14.08 mám možnosť ísť na 7 dní do Srbska, ale to ešte nie som rozhodnutá," spomenula sympatická učiteľka Martina Krnáčová.

"Učitelia nemajú prázdniny ako sa mnohí domnievajú, my máme dovolenky, tie nemôžme čerpať počas školského roka, ale musíme si ich šetriť na školské prázdniny aj tak ich nemáme dosť, takže dni ktoré nám už nevyjdú nám nepreplatia...To len tak na margo, bo často počúvam ako my sa mame skvelo, že máme dva mesiace prázdnin," priblížil učiteľ hudby Martin Skuban.

"V škole sme ešte prvý júlový týždeň, kde maľujeme, upratujeme a podobne lakocinky a nastupujeme posledný augustový týždeň a ako ich trávime...Keďže aj naše deti majú prázdniny, tak sme od rána do večera s našimi deťmi, čo teda až taký vysnívaný oddych nie je," dodáva Martin Skuban s úsmevom.

