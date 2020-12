Ako to vyzerá na lyžiarskych svahoch? TOTO by ste v tejto dobe určite NEČAKALI!

Lyžiari sa všade musia preukazovať negatívnym testom na ochorenie Covid-19. A ten nesmie byť starší ako 72 hodín! A to ovplyvňuje aj podmienky v lyžiarskych strediskách. Jedným z nich je aj stredisko Ski Králiky, obľúbenom Banskobystričanmi, vzdialené len desať kilometrov od krajského mesta.

Na Králikoch sa začalo lyžovať 16. decembra, zjazdové podmienky sú dobré, je tam do 40 centimetrov technického snehu. "V prevádzke je momentálne lanová dráha. Fungujeme podľa nariadení vlády, cez prázdniny a vianočné sviatky s tým, že ľudia sa musia preukazovať negatívnym testom, buď PCR, alebo antigénovým. Zatiaľ je to slabé, keďže ľudia pár dní dozadu nevedeli, čo sa bude diať, a nevedelo to ani stredisko. Teraz sa pýtajú, ako to funguje a pomaly sa to už rozbieha. Zatiaľ je menej lyžiarov a užívajú si prázdny svah. Veríme, že sa to rozbehne a ľudia sa 'vylyžujú' aj túto sezónu," zhodnotil pre Roland Datko zo strediska Ski Králiky.

Niektoré lyžiarske strediská na Horehroní už začali alebo ešte len otvoria zimnú sezónu. Bezpečnosť ich návštevníkov v podobe používania rúšok, umývania rúk, rukavíc, dezinfekcie či dodržania bezpečnej vzdialenosti sú samozrejmosťou aj pre lyžiarske strediská v Mýte pod Ďumbierom, Táľoch či Telgárte v okrese Brezno.

"Dve odberné miesta na testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID-19 sú k dispozícii v Nemocnici s poliklinikou v Brezne, v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 h bez objednania. Tretie bude zriadené prioritne pre lyžiarov v priestoroch Turisticko-informačného centra Horehronie v obci Bystrá. Lyžiarov naň zavedú orientačné ukazovatele. Otvorené bude každý deň okrem 24. decembra, od 22. decembra do 7. januára 2021, v čase od 7.00 do 15.00 h bez objednania, za poplatok," informoval predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Ľuboš Ďurinďák.

Ako doplnila výkonná riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková, aj v tejto zimnej sezóne bude premávať horehronský skibus pre lyžiarov, bežkárov a iných návštevníkov regiónu v pravidelných časových intervaloch, za dodržania dôsledných protiepidemických opatrení.

Lyžiarske svahy otvorili aj v Jasnej a vo Vysokých Tatrách - v Tatranskej Lomnici a Štrbskom Plese. Od zajtra budú mať lyžiarmi možnosť otestovať sa priamo v týchto strediskách.