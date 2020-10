Moderátorka Zlatica Puškárová dostala v ankete Osobnosť televíznej obrazovsky špeciálnu cenu za to, že ako prvá verejne vystúpila v telke s ochranným rúškom na tvári a ukázala tým, že je dôležité chrániť sa navzájom. Teraz sa vyjadrila k plošnému testovaniu. A prichádza so zlepšovacím návrhom!

Obľúbenú moderátorku Zlaticu Švajdovú Puškárovú mnohí považujú za autoritu a preto v súvislosti s otázkami súvisiami s plošným testovaním sa na ňu obracajú jej fanúšikovia. Mnohí ľudia sú totiž nerozhodní a nevedia, či sa majú hromadnej akcie zúčastniť.

Zlatica im však poslala odkaz a napísala, ako bude riešiť túto dilemu ona. "Pandémia to sú aj preteky o čas, najmä v čase, kedy raketovo rastie počet nakazených. Proti vírusu zatiaľ nemáme žiadnu účinnú vakcínu ani lieky. Plošné testovanie nás môže akoby vrátiť v čase, vďaka čomu sa pribrzdí šírenie vírusu, pretože sa plošne identifikujú chorí," začala obšírne.

Dodala, že podľa nej ide teraz o chvíľu, kedy spoločenstvo preberie na chvíľu kontrolu nad vírusom. A preto vyzvala ľudí, aby sme to spolu ako krajina skúsili: "Nevnímam túto operáciu cez prizmu politiky! Ja pôjdem, pretože nič nerobiť, iba čakať, kritizovať a nadávať nám rozhodne nepomôže. Pracovne som bola testovaná viackrát, nie je to nič dramatické, v pohode to zvládla aj moja 91-ročná stará mama. Samozrejme, každý má obavy, aby sa práve tam nenakazil, ale rôznych, možno aj pozitívnych ľudí nevedomky stretávame aj keď riešime bežný život. Drvivá väčšina ľudí vie perfektne ako sa správať aj pri väčšom počte ľudí."

A na záver pridala aj myšlienku na vylepšenie a lepšiu logistiku, aby sa zamedzilo prípadnej nákaze: "Možno by bol dobrý nápad zriadiť aj mobilné miesta na veľkých parkoviskách, kde by rodiny mohli prísť autom. Odlahčilo by to nápor ľudí na jednom mieste. Skúsme to spolu!"