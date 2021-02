Nový južný obchvat Žiliny funguje niekoľko dní. Ide o časť novej D1 medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, ktorý by mal čiastočne odľahčiť dopravu v Žiline – Strážove a západnej časti mesta. Porovnali sme preto príjazd do Žiliny po D1 a D3. Ktorá trasa je lepšia?

Mapovanie ciest sme začali z letiska Žilina, ktoré sa nachádza vedľa dôležitej diaľničnej križovatky D1xD3 pri Hričovskom Podhradí. Za cieľový bod sme zvolili záchytné parkovisko pri Hypertescu v Žiline, ktoré sa nachádza vedľa frekventovanej križovatky. Tou prejde denne tisícka vodičov tranzitujúcich smerom na Martin a opačne a v čase dopravných špičiek sa tu tvoria kolóny.

Ideme na cestu! Zdroj: Lukáš Trepáč

Na novej diaľničnej križovatke D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí sa môžete rozhodnúť, ktorú trasu si zvolíte. Tou prvou je nový úsek diaľnice D1, ktorý obchádza Žilinu z juhu. Druhou je pôvodná diaľnica D3, ktorou prídete do Žiliny - Strážova.

Do Žiliny po D1

Novootvorený úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina a križovatkou Lietavská Lúčka. Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Najprv sme sa vydali prvou trasou, teda novou diaľnicou D1. Zo spomínanej diaľničnej križovatky vedie mostom ponad D3 a pokračuje do 2,4 km dlhého dvojrúrového Tunela Ovčiarsko. Len pre zaujímavosť: je to najdlhší cestný tunel na Slovensku. Za ním nasleduje veľmi pekný asi 5 km úsek ponad obce Ovčiarsko a Bitarová, potom prechádzate kratším Tunelom Žilina s dĺžkou 700 metrov. Za ním obídete diaľnicou Lietavskú Lúčku, ale v tomto mieste D1 končí a veľké smerové tabule vás navigujú po 2,5 km dlhom diaľničnom privádzači do Žiliny, kde sa dostanete na sídlisko Solinky. Diaľničným zjazdom prídete na Rajeckú ulicu, z ktorej odbočíte na Nemocničnú. Vyhnete sa tak centru mesta a dostanete sa ku križovatke pri Hypertescu.

Do Žiliny po D3

Do Žiliny po D3. Zdroj: Lukáš Trepáč

Druhá možnosť je z diaľničnej križovatky pri Hričovskom Podhradí pokračovať po D3 a po približne 9 km úseku zísť z diaľnice do Žiliny – Strážova. Pozor, ak na tomto mieste neodbočíte, odvedie vás to na D3 a cez tunel zamierite na Kysuce. Čiže nezabudnite odbočiť do Žiliny, prejdete po štvorprúdovke cez dlhú Strážovskú ulicu, vyjdete na Estakádu a odbočíte na Ľavobrežnú. Okolo futbalového štadióna sa dostanete k frekventovanej križovatke pri Hypertescu.

Ktorá z trás je lepšia? Máme pre vás základné odporúčania! Čítajte na ďalšej strane!