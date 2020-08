Na stredajšom tlačovom brífingu na hrade to potvrdil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. „My sa stále držíme predpokladaného termínu, čiže prelom 2021 a 2022. Ja stále verím tomu, že letná sezóna 2022 už bude na Krásnej Hôrke plne obsadená. To znamená, že návštevníci sa okrem infocentra, ktoré vybudujeme, dostanú aj na dolný a stredný hrad,“ konkretizoval riaditeľ s tým, že do konca roka 2024 by chceli otvoriť celú Krásnu Hôrku.

Na hrade aktuálne prebieha archeologický výskum, ktorý podľa Panisa pomáha architektom a projektantom, aby ho urobili oveľa lepším, než bol pred požiarom a predchádzajúcimi obnovami. „Celé naše snaženie je o tom, aby rekonštrukcia, ktorá má stáť veľmi veľa peňazí, bola tak dobre urobená, aby Krásna Hôrka 50 rokov nepotrebovala väčšiu opravu,“ zdôraznil Panis.

SNM začiatkom roka avizovalo, že v polovici tohto roka bude z hradu demontovaný žeriav, ktorý je na ňom už niekoľko rokov. „Plánovali sme to v druhom polroku, lebo aj archeologický výskum je závislý od toho, či ho odstránime. Ak sa dohodneme s ministerstvom kultúry, tak sa nám to hádam podarí. Ak by to aj nebolo v novembri, bude to začiatkom budúceho roka,“ avizoval Panis, podľa ktorého prebiehajú rokovania, aby tento termín stihli.