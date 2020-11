Písali sme o tom, čo potrebujú dnes pendleri, aby mohli denne chodiť cez hranice a čitateľka z Bratislavy zareagovala otázkou: Môžem si ísť nakúpiť do Kittsee potraviny, natankovať a o dve hodiny sa vrátiť?

Čitateľka Anka správne dedukovala, že za súčasných opatrení do Rakúska prejde bez problémov. Jej otázka znela, čo musí mať, keď sa bude vracať, keď má potvrdenie z celoplošného testovania a nie je pendler.

Takto to funguje na hraniciach

„Potrebuje na prekročenie hranice z Rakúska na Slovensko PCR test nie starší ako 72 hodín, ale vykonaný v laboratóriách mimo SR?,“ pýta sa Anka s tým, že nechápe, prečo si nemôže urobiť PCR test u nás doma na Slovensku, vycestovať na otočku do Rakúska a vrátiť sa do 72 hodín. „To mi predsa musí platiť rovnako, alebo nie?“, rozhorčila sa.

Prečo treba zahraničný test?

Jej otázku sme položili hygienikom aj polícii a zistili sme, že naozaj nie je jedno, kde si test dáte urobiť a tu je vysvetlenie prečo. „Test vykonaný mimo slovenských laboratórií ukáže, že osoba sa nenakazila v zahraničí a zános COVID-19 na Slovensko je tým pádom minimalizovaný. Nákupy na takzvanú „otočku“ do susedných krajín s tým, že testy si dá občan urobiť na Slovensku, v súčasnosti v zmysle platnej vyhlášky nie sú možné,“ vysvetlila Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po nákupe do karantény!

Ak by ste pri návrate z nákupu takýto test nemali, podľa vyhlášky platí pre vás to, čo pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie. Vyhláška im nariaďuje izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí

obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19

alebo pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

u detí do troch rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

„Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín,“ dodala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Pendleri majú výnimku

Pendleri sa na hraniciach nemusia preukazovať žiadnym testom. Musia však mať so sebou potvrdené vyhlásenie o výkone práce, ktoré je súčasťou vyhlášky ÚVZ SR. Pri pendleroch, ktorí bývajú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania v susednom štáte, nie je podmienkou pracovisko do vzdialenosti 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Výnimka platí aj pre občanov SR, ak majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného priechodu. Musíte však mať potvrdenie o bydlisku, takzvaný Meldezettel. Ten si od vás môžu pýtať aj rakúski policajti, tí väčšinou aj merajú teplotu.