V pondelok sa prezidentka Zuzana Čaputová zúčastnila pohrebu britskej kráľovnej Alžbety II. v Spojenom kráľovstve a jej ďalšie kroky hneď smerovali do New Yorku, kde vystúpila na Valnom zhromaždení OSN. Na sociálnej sieti zazdieľala hneď niekoľko videí z tejto cesty.

Na jednom z videí môžeme vidieť prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako si vykračuje ulicami New Yorku v elegantných zelených šatách, ktoré doplnila bielou kabelkou a klasickými lodičkami na nízkom podpätku v rovnakej farbe.

Rozpustené vlasy štýlovo doplnila veľkými slnečnými okuliarmi a tak bola neprehliadnuteľná - pôsobila doslova ako filmová celebrita. "Začínam svoj pracovný deň v New Yorku. Do centrály OSN je to iba pár blokov pešo. Prichádzam na otvorenie všeobecnej rozpravy," napísala k videu.

FOTOGRAFIE Zuzany Čaputovej v New Yorku si POZRITE vo fotogalérii >>>>