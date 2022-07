Dnešná doba internetu zjednodušila aj mnoho vecí, smerov a odvetví. Sexbiznis nie je výnimkou. Za prostitútkami už netreba chodiť na známu Slovnaftskú ulicu, dajú sa nájsť aj online.

Reportér Plus JEDEN DEŇ sa skontaktoval s viacerými dievčatami, ktoré na internete ponúkajú svoje telo za finančnú odmenu. Drvivá väčšina z nich nemala záujem sa rozprávať, našla sa však jedna mladá študentka, ktorá nám o najstaršom remesle povedala viac.

Približne na siedmy pokus sa nám podarilo spojiť sa s dievčaťom, ktoré na internete vystupovalo pod menom Sandra. Opýtali sme sa jej, prečo sa rozhodla pre takýto zárobok. "Študujem na ekonomickej univerzite, nepochádzam z Bratislavy a nedostala som internát. Potrebovala som byt," začína svoje rozprávanie Sandra (21). V sexbiznise nie je nová, zarába si týmto štýlom odkedy skončila strednú školu.

"Klient si ma nájde online a zavolá mi. Následne sa dohodneme na cene a stretnutí," hovorí mladá študentka s tým, že býva v trojizbovom byte a klienti chodievajú za ňou domov. Cena jej tela za pól hodinu je od 85€. "V tejto čiastke je kompletka. Nepraktizujem ale análny sex a ani žiadne tvrdšie, či nie bežné praktiky." Cena je podľa nej vyššia, ako si pýtajú ostatné dievčatá. "S mojím vekom a telom si to môžem dovoliť."

Sexom si privyrába, ale podľa jej vlastných slov nežije nadpriemerne. Teda, záleží od toho, čo si kto pod tým predstavuje. Nie je veľa dievčat v jej veku, ktoré by samé bývali v trojizbovom byte v Bratislave. "Myslím tým, že nechodievam na drahé dovolenky a ani nenosím drahé kabelky. Zarobím toľko, aby to pokrylo nájom a bežné výdavky na život."

Jej klienti sú vraj rôzneho charakteru. "Chodia za mnou neskúsení mladí chlapci, ktorí majú aj menej rokov ako mám ja. Chodia tiež aj starí a nechutní chlapi z ktorých sa mi zdvíha žalúdok. Niektorí o sebe tvrdia, že sú právnici či lekári." To, či to tak skutočne je netuší ani samotná Sandra a podľa jej slov ju to ani vôbec nezaujíma. Dôležité je to, čo majú v peňaženke.

Na túto prácu ju nahovorila kamarátka, ktorá od dosiahnutia plnoletosti žije ako prostitútka na plný úväzok. "Sú to rýchle peniaze, ale je to nebezpečné. Pred príchodom každého klienta mám veľký strach. Síce sa mi nikdy nič nestalo, ale viem, že to raz môže prísť," uzatvára náš rozhovor Sandra s tým, že blokujeme číslo, ktoré má len na tieto účely a kam jej zatiaľ môže volať potencionálny zákazník.

