Pediater MUDr. Adam Turoň z Nitry zdôrazňuje, že ak je dieťa choré, v prvom rade ho treba doma uložiť do postele. "Potom mu dať odporúčané lieky a pokúsiť sa tlmiť tie príznaky, ktoré má zvýraznené. U detí ide najčastejšie o vysoké teploty," vysvetlil nám, ako treba postupovať, ak nám doma ochorie dieťa.

"Netreba zabúdať na podávanie tekutín, najlepšie čaju alebo nesýtenej vody a k tomu podávať vitamíny. Samozrejme, keď je teplota vysoká, treba podávať antipyretiká, ktoré však účinkujú iba 6 až 8 hodín, potom sa ich účinky znižujú, takže odporúčam pri dieťati byť po celý čas," zdôraznil.

"Keď sa k teplote pridružia ostatné príznaky, ako je kašeľ alebo výtok nosa, tak nezabúdame na antitusiká, čiže lieky proti kašľu a ak má dieťa aj výtok z nosa, treba ho malým deťom odsávať, tie väčšie si už vedia nos vyfúkať samé."

Zdôrazňuje, že je dobré siahnuť aj po podporných kvapkách do nosa. "Aby sa však sliznica postupne regenerovala, jednoznačne odporúčam inhaláciu," pokračuje MUDr. Adam Turoň. "U mňa v ordinácii všetky deti inhalujú inhalátormi, vdychujú fyziologický roztok alebo známu vincentku, a práve týmto spôsobom to krásne prejde až do dýchacích ciest. Nie sme pri mori, nie sme vo Vysokých Tatrách, takže jednoznačne odporúčam zadovážiť si inhalátor, to je základ. Keď príznaky u dieťaťa neprechádzajú, to vie odhadnúť každý rodič, až potom treba navštíviť lekára. A až keď sa dieťaťu úplne rozvinú úplne všetky príznaky, viem presne určiť diagnózu a liečiť ochorenie tak, aby bola liečba správna."

Viac rád, ako liečiť respiračné ochorenia, si vypočujte vo videu.

Fotografie MUDr. Adama Turoňa a momentky z ambulancií lekárov v súčasnom období nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: